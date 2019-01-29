Популисты скатят Украину до уровня Венесуэлы – Порошенко
Президент Петр Порошенко заявил, что эксперименты некоторых кандидатов-популистов, в случае их победы на выборах 2019 года, скатят Украину до уровня Венесуэлы.
Об этом он сказал 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
По мнению Порошенко, популисты подвергают страну опасности и, если их допустить к власти, все испытания войны и российской агрессии окажутся напрасными.
"Своими бессмысленными экспериментами популисты толкнут страну к новым политическим и экономическим потрясениям. Так что, мы хотим догнать наших успешных западных соседей или, наоборот, скатиться до уровня Венесуэлы? ", - возмутился он.
По словам президента, именно второй путь, не до Брюсселя, а до Каракаса, предлагает Украине большое количество кандидатов на выборах 2019 года.
"Не так давно кто-то из оппозиционеров сказал, что быть популистом - это значит служить людям", - сказал он, намекая на слова лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
"Быть популистом - это значит лгать людям и обманывать людей. И обрекать их на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине ", - считает Порошенко.
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Напомним:
- Уже стали кандидатами 22 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк/
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов будет происходить до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- На форуме 29 января Порошенко собирается объявить о решении идти на второй президентский срок, как самовыдвиженец.
- Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с весны 2013 года, в мае 2018 года его переизбрали на пост президента, хотя оппозиция заявляла о массовых нарушениях на выборах и не признала их результат.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Украина поддерживает Венесуэлу в стремлении к восстановлению демократии и конституционного строя. И признает власть Хуана Гуайдо.
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