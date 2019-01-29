Популисты скатят Украину до уровня Венесуэлы – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что эксперименты некоторых кандидатов-популистов, в случае их победы на выборах 2019 года, скатят Украину до уровня Венесуэлы.

Об этом он сказал 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

По мнению Порошенко, популисты подвергают страну опасности и, если их допустить к власти, все испытания войны и российской агрессии окажутся напрасными.

"Своими бессмысленными экспериментами популисты толкнут страну к новым политическим и экономическим потрясениям. Так что, мы хотим догнать наших успешных западных соседей или, наоборот, скатиться до уровня Венесуэлы? ", - возмутился он.

По словам президента, именно второй путь, не до Брюсселя, а до Каракаса, предлагает Украине большое количество кандидатов на выборах 2019 года.

"Не так давно кто-то из оппозиционеров сказал, что быть популистом - это значит служить людям", - сказал он, намекая на слова лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Быть ​​популистом - это значит лгать людям и обманывать людей. И обрекать их на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине ", - считает Порошенко.

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Напомним: