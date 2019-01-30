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Мадуро говорит, что готов к перевыборам, но только в парламент

Среда, 30 января 2019, 15:02

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что готов к проведению внеочередных выборов в парламент.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "РИА-Новости".

"Было бы очень хорошо провести более ранние парламентские выборы, это была бы очень хорошая форма политической дискуссии, хорошее решение с народным голосованием. Я поддержал бы, если бы раньше были проведены выборы в Национальную ассамблею", - сказал Мадуро.

Вместе с тем он против президентских выборов.

"Президентские выборы состоялись меньше года назад, 10 месяцев назад, они состоялись по всем конституционным и легальным параметрам. Я завоевал 68 процентов голосов избирателей. Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением", - сказал Мадуро.  

Требование части международного сообщества провести новые президентские выборы он назвал нелепостью и шантажом.

"Это нелепость части стран, помешанных на политике Дональда Трампа. Но кто они такие, чтобы решать здесь? Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", - сказал Мадуро, добавив, что "если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года".  

Он также уверяет, что готов вести диалог с оппозицией.  

"Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикан, некоторые европейские правительства поддерживают диалог. Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили на благо Венесуэлы, для мира и ее будущего", - сказал Мадуро.

Он добавил, что отправляет письма правительствам небезразличных стран, чтобы они поддержали диалог в Венесуэле.

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Темы: Венесуэлавиборы
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