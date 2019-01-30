Мадуро говорит, что готов к перевыборам, но только в парламент
Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что готов к проведению внеочередных выборов в парламент.
Об этом он сказал в интервью российскому изданию "РИА-Новости".
"Было бы очень хорошо провести более ранние парламентские выборы, это была бы очень хорошая форма политической дискуссии, хорошее решение с народным голосованием. Я поддержал бы, если бы раньше были проведены выборы в Национальную ассамблею", - сказал Мадуро.
Вместе с тем он против президентских выборов.
"Президентские выборы состоялись меньше года назад, 10 месяцев назад, они состоялись по всем конституционным и легальным параметрам. Я завоевал 68 процентов голосов избирателей. Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением", - сказал Мадуро.
Требование части международного сообщества провести новые президентские выборы он назвал нелепостью и шантажом.
"Это нелепость части стран, помешанных на политике Дональда Трампа. Но кто они такие, чтобы решать здесь? Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", - сказал Мадуро, добавив, что "если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года".
Он также уверяет, что готов вести диалог с оппозицией.
"Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикан, некоторые европейские правительства поддерживают диалог. Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили на благо Венесуэлы, для мира и ее будущего", - сказал Мадуро.
Он добавил, что отправляет письма правительствам небезразличных стран, чтобы они поддержали диалог в Венесуэле.
Напоминаем:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.
- 29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
- Позже парламент Венесуэлы заявил, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.