Турчинов назвал Гриценко "героем фейсбука" из-за слов о сыне в АТО
Секретарь СНБО Александр Турчинов ответил на обвинения Анатолия Гриценко "в сокрытии своего сына от службы в АТО" и заявил, что сам кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" посетил Донбасс лишь в 2018 году.
Об этом Турчинов написал в Facebook.
"Этот "герой фейсбука" решился заехать на опасное расстояние от эпицентров противостояния на Донбассе только в более или менее спокойном 2018 году, чтобы сделать фотосессию для своей избирательной кампании", - наголовив Турчинов.
По словам секретаря СНБО, его сын пошел добровольцем в Национальную гвардию летом 2014 года после получения диплома.
"Он честно служил, не прячась за чужие спины", - добавил Турчинов.
Он отметил, что его сын "выполнял поставленные задачи в командировках в зону АТО в составе сводных подразделений НГУ" полтора года - с лета 2014-го до начала 2016-го года.
"Я много лет знаю Гриценко и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство. Зная об этом, он при каждом удобном случае рассказывает о своих мечтах меня расстрелять или хотя бы посадить", - утверждает секретарь Совета безопасности.
Кроме того, Турчинов обвинил Гриценко в "уничтожении армии".
"К сожалению, многие люди продолжают верить лжи завернутую в яркую обертку грязных популистов, в частности, таких, как этот "герой", что вместе с Януковичем, Саламатиным, Лебедевым и другими предателями уничтожал и разоружал нашу армию", - подытожил он.
Напомним:
- Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
- Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
- После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.
- Народный депутат Ирина Луценко заявила, что собирается подать в суд на Анатолия Гриценко.
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