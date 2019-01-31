Турчинов назвал Гриценко "героем фейсбука" из-за слов о сыне в АТО

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Четверг, 31 января 2019, 20:48

Секретарь СНБО Александр Турчинов ответил на обвинения Анатолия Гриценко "в сокрытии своего сына от службы в АТО" и заявил, что сам кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" посетил Донбасс лишь в 2018 году.

Об этом Турчинов написал в Facebook.

"Этот "герой фейсбука" решился заехать на опасное расстояние от эпицентров противостояния на Донбассе только в более или менее спокойном 2018 году, чтобы сделать фотосессию для своей избирательной кампании", - наголовив Турчинов.

По словам секретаря СНБО, его сын пошел добровольцем в Национальную гвардию летом 2014 года после получения диплома.

"Он честно служил, не прячась за чужие спины", - добавил Турчинов.

Он отметил, что его сын "выполнял поставленные задачи в командировках в зону АТО в составе сводных подразделений НГУ" полтора года - с лета 2014-го до начала 2016-го года.

"Я много лет знаю Гриценко и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство. Зная об этом, он при каждом удобном случае рассказывает о своих мечтах меня расстрелять или хотя бы посадить", - утверждает секретарь Совета безопасности.

Кроме того, Турчинов обвинил Гриценко в "уничтожении армии".

"К сожалению, многие люди продолжают верить лжи завернутую в яркую обертку грязных популистов, в частности, таких, как этот "герой", что вместе с Януковичем, Саламатиным, Лебедевым и другими предателями уничтожал и разоружал нашу армию", - подытожил он.

Напомним:

  • Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
  • Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
  • После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.
  • Народный депутат Ирина Луценко заявила, что собирается подать в суд на Анатолия Гриценко.

Украинская правда

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Темы: Турчинов Гриценко АТО
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