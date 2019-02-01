Командующий ВМС – Путину: Кому тот мост нужен? Он и так рухнет

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отрицает версию России о якобы намерении украинских моряков подорвать Керченский мост.

Об этом адмирал заявил в интервью корреспонденту "Настоящее время" (спецпроект "Радио Свобода" с участием "Голоса Америки"), комментируя события 25 ноября 2018 года.

"Это был спланированный переход во исполнение решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-катерной группировки. Они, согласно плану, осуществляли переход из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь", – заявил Воронченко.

"Тот факт, что на борту катеров были курсанты нашего военного института на стажировке, еще раз подтверждает, что мы делали мирный переход", – подчеркнул командующий ВМС.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, (что) они "шли подрывать мост" – да кому этот мост ваш нужен! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну, это абсурд – идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так рухнет через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на стыке тектонических плит", – добавил он.

Воронченко также рассказал, что характер повреждений рубки катера "Бердянск" указывает на то, что "К630 применили с расстояния 200 метров, в упор его расстреливали – и видели, какие повреждения".

По его мнению, сейчас Россия затягивает лечение украинских моряков, чтобы скрыть последствия их ранений.

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