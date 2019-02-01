Командующий ВМС – Путину: Кому тот мост нужен? Он и так рухнет

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отрицает версию России о якобы намерении украинских моряков подорвать Керченский мост.

Об этом адмирал заявил в интервью корреспонденту "Настоящее время" (спецпроект "Радио Свобода" с участием "Голоса Америки"), комментируя события 25 ноября 2018 года.

"Это был спланированный переход во исполнение решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-катерной группировки. Они, согласно плану, осуществляли переход из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь", – заявил Воронченко.

"Тот факт, что на борту катеров были курсанты нашего военного института на стажировке, еще раз подтверждает, что мы делали мирный переход", – подчеркнул командующий ВМС.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, (что) они "шли подрывать мост" – да кому этот мост ваш нужен! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну, это абсурд – идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так рухнет через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на стыке тектонических плит", – добавил он.

Воронченко также рассказал, что характер повреждений рубки катера "Бердянск" указывает на то, что "К630 применили с расстояния 200 метров, в упор его расстреливали – и видели, какие повреждения".

По его мнению, сейчас Россия затягивает лечение украинских моряков, чтобы скрыть последствия их ранений.

"О состоянии здоровья пока официально подтверждения мы не получили. Мы направили во все инстанции (запросы), чтобы получить заключение врачей и эпикриз, какое же состояние. На мой адрес поступило лишь письмо от начальника пенитенциарного учреждения "Матросская тишина", и то без номера регистрации и без даты", – сказал адмирал.

"Мы делаем все, чтобы еще больше открыть глаза нашим партнерам, до молекул и атомов разложить все, что произошло, и дать объективную оценку действиям Российской Федерации", – добавил он.

Воронченко также заверил, что предложение к РФ обменять его на всех 24 задержанных в Керченском проливе не было пиар-ходом.

"Я уже сыт этой Российской Федерацией с 2003 года, начиная с Тузлы (конфликт о принадлежности острова Тузла и сооружение Россией в Керченском проливе дамбы к нему – ред.). Видел этих "казаков", видел "братский народ", что они там творили, когда дамбу строили", – сказал он.

"И на своей шкуре почувствовал, что такое 2014 год – аннексия, как они меня брали в плен. Я уже сидел в плену у них, и все методы, все способы влиять на субъект, на должностное лицо знаю. Они все стары", – добавил Воронченко, который попадал в плен в марте 2014 года в Бельбеке (Крым).

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Напомним: