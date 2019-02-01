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Командувач ВМС – Путіну: Кому той міст треба? Він і так завалиться

П'ятниця, 1 лютого 2019, 13:19
Командувач ВМС – Путіну: Кому той міст треба? Він і так завалиться

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заперечує версію Росії про нібито наміри українських моряків підірвати Керченський міст.

Про це адмірал заявив в інтерв’ю кореспонденту "Настоящее время" (спецпроект "Радіо Свобода" за участі "Голосу Америки"), коментуючи події 25 листопада 2018 року.

"Це був спланований перехід для виконання рішення Ради національної безпеки про нарощування нашого корабельно-катерного угруповання. Вони, відповідно до плану, здійснювали перехід з пункту базування "Одеса" в пункт базування "Бердянськ" і "Маріуполь", – заявив Воронченко.

"Той факт, що на борту катерів були курсанти нашого військового інституту на стажуванні, ще раз підтверджує, що ми робили мирний перехід", – наголосив командувач ВМС.

"Те, що там якісь чутки поширює президент Російської Федерації, (що) вони "йшли підривати міст" – та кому цей міст ваш потрібен! Навіть при наявності того озброєння на катерах. Ну це абсурд – йти якимись камікадзе підривати той міст. Він і так завалиться через кілька років, тому що спроектований невірно і стоїть на зламі тектонічних плит", – додав він.

Воронченко також розповів, що характер пошкоджень рубки катера "Бердянськ" вказує на те, що "К630 застосували з відстані 200 метрів, упритул його розстрілювали – і бачили, які пошкодження".

На його думку, зараз Росія затягує лікування українських моряків, щоб приховати наслідки їхніх поранень.

"Про стан здоров'я поки що офіційно підтвердження ми не отримали. Ми надіслали в усі інстанції (запити), щоб отримати висновок лікарів і епікриз, який же стан. На мою адресу надійшов лише лист від начальника пенітенціарного закладу "Матроська тиша", і то без номера реєстрації та без дати", – сказав адмірал.  

"Ми робимо все, щоб ще більше відкрити очі нашим партнерам, до молекул і атомів розкласти все, що сталося, і дати об'єктивну оцінку діям Російської Федерації", – додав він.

Воронченко також запевнив, що пропозиція до РФ обміняти його на всіх 24 затриманих у Керченській протоці не була піар-ходом.

"Я вже ситий цією Російською Федерацією з 2003 року, починаючи з Тузли (конфлікт щодо приналежності острова Тузла і спорудження Росією в Керченській протоці дамби до нього – ред.). Бачив цих "казаків", бачив "братський народ", що вони там творили, коли дамбу будували", – сказав він.

"І на своїй шкурі відчув, що таке 2014 рік – анексія, як вони мене брали в полон. Я вже сидів у полоні в них, і всі методи, всі способи впливати на суб'єкт, на посадову особу знаю. Вони всі старі", – додав Воронченко, який потрапляв у полон у березні 2014 року у Бельбеку (Крим).

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Нагадаємо:

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиКерченська протока РосіяКримармія
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