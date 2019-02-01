Из-за ям и тумана на трассе Киев-Одесса столкнулись 6 машин
Пятница, 1 февраля 2019, 15:23
На трассе Киев-Одесса в Одесской области случилось ДТП с участием шести автомобилей.
Об этом сообщает "Думская".
В пресс-службе полиции изданию сообщили, что около 7 утра из-за испорченного покрытия столкнулись две машины, а после этого в преграду на дороге въехали еще четыре авто.
В результате один грузовик врезался в отбойник, одна фура перевернулась.
В полиции уточнили, что помимо ям на дороге причиной аварии мог стать туман.
О пострадавших пока неизвестно.