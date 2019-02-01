Из-за ям и тумана на трассе Киев-Одесса столкнулись 6 машин

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Пятница, 1 февраля 2019, 16:23

На трассе Киев-Одесса в Одесской области случилось ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает "Думская".

В пресс-службе полиции изданию сообщили, что около 7 утра из-за испорченного покрытия столкнулись две машины, а после этого в преграду на дороге въехали еще четыре авто.

 

В результате один грузовик врезался в отбойник, одна фура перевернулась.  

В полиции уточнили, что помимо ям на дороге причиной аварии мог стать туман.

 
 

О пострадавших пока неизвестно.

 
 
 
 

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Темы: Одесса ДТП дороги


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