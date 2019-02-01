Пленного в РФ моряка готовят к психиатрической экспертизе

Захваченного в плен украинского моряка Дениса Гриценко готовят к психолого-психиатрической экспертизе.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов "Укринформу".

"Во время сегодняшней встречи с подзащитным, Денисом Гриценко, я рассказывал ему о том, как проходили дебаты в ПАСЕ при принятии резолюции "Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности". Он живо интересовался этим, был доволен итогом. Гриценко также спрашивал, как дела у других украинских моряков, переживал за состояние раненых", - рассказал Полозов.

Адвокат добавил, что в течение ближайших двух недель ожидаются процессуальные действия в отношении Гриценко.

"Вероятно, будут допросы. Также идет подготовка к психолого-психиатрической экспертизе", - сказал Полозов.

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