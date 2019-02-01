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Пленного в РФ моряка готовят к психиатрической экспертизе

Пятница, 1 февраля 2019, 18:52

Захваченного в плен украинского моряка Дениса Гриценко готовят к психолого-психиатрической экспертизе.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов "Укринформу".

"Во время сегодняшней встречи с подзащитным, Денисом Гриценко, я рассказывал ему о том, как проходили дебаты в ПАСЕ при принятии резолюции "Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности". Он живо интересовался этим, был доволен итогом. Гриценко также спрашивал, как дела у других украинских моряков, переживал за состояние раненых", - рассказал Полозов.

Адвокат добавил, что в течение ближайших двух недель ожидаются процессуальные действия в отношении Гриценко.

"Вероятно, будут допросы. Также идет подготовка к психолого-психиатрической экспертизе", - сказал Полозов.

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Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Согласно решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Темы: пленныеРосcияКерченский пролив
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