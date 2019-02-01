Полоненого в РФ моряка готують до психіатричної експертизи

Захопленого у полон українського моряка Дениса Гриценка готують до психолого-психіатричної експертизи.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов "Укрінформу".

"Під час сьогоднішньої зустрічі з підзахисним, Денисом Гриценком, я розповідав йому про те, як проходили дебати в ПАРЄ при прийнятті резолюції "Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці". Він жваво цікавився цим, був задоволений підсумком. Гриценко також питав, як справи у інших українських моряків, хвилювався за стан поранених", - розповів Полозов.

Адвокат додав, що протягом найближчих двох тижнів очікуються процесуальні дії щодо Гриценка.

"Ймовірно, будуть допити. Також триває підготовка до психолого-психіатричної експертизи", - сказав Полозов.

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