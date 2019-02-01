Полоненого в РФ моряка готують до психіатричної експертизи
Захопленого у полон українського моряка Дениса Гриценка готують до психолого-психіатричної експертизи.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов "Укрінформу".
"Під час сьогоднішньої зустрічі з підзахисним, Денисом Гриценком, я розповідав йому про те, як проходили дебати в ПАРЄ при прийнятті резолюції "Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці". Він жваво цікавився цим, був задоволений підсумком. Гриценко також питав, як справи у інших українських моряків, хвилювався за стан поранених", - розповів Полозов.
Адвокат додав, що протягом найближчих двох тижнів очікуються процесуальні дії щодо Гриценка.
"Ймовірно, будуть допити. Також триває підготовка до психолого-психіатричної експертизи", - сказав Полозов.
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Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими