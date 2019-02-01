Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полоненого в РФ моряка готують до психіатричної експертизи

П'ятниця, 1 лютого 2019, 18:52

Захопленого у полон українського моряка Дениса Гриценка готують до психолого-психіатричної експертизи.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов "Укрінформу".

"Під час сьогоднішньої зустрічі з підзахисним, Денисом Гриценком, я розповідав йому про те, як проходили дебати в ПАРЄ при прийнятті резолюції "Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці". Він жваво цікавився цим, був задоволений підсумком. Гриценко також питав, як справи у інших українських моряків, хвилювався за стан поранених", - розповів Полозов.

Адвокат додав, що протягом найближчих двох тижнів очікуються процесуальні дії щодо Гриценка.

"Ймовірно, будуть допити. Також триває підготовка до психолого-психіатричної експертизи", - сказав Полозов.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо:                

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіРосіяКерченська протока
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
полонені
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
фото, відео Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: