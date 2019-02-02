Адвокат рассказал, как Москалькова провоцировала пленного моряка в СИЗО
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова общалась с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко в СИЗО "Лефортово" в "провокационной форме".
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы пленных украинцев.
"Неделю назад в камеру Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: Ну вы же (моряки) там прорывались?". На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла", - сообщил Полозов.
Он добавил, что Гриценко содержится в старом корпусе СИЗО, где отсутствует горячая вода.
Ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщала, что моряка Владимира Терещенко удерживают "в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово", где нет горячей воды", в связи с чем Денисова призвала российскую сторону проверить условия, в которых содержатся пленные украинцы.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с 24 украинскими военных, трое из которых получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов моряки заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца – до 24 и 26 апреля – арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
- 27 января стало известно, что трех раненых военнопленных украинских моряков перевели из медчасти в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово".
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