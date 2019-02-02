Адвокат рассказал, как Москалькова провоцировала пленного моряка в СИЗО

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Суббота, 2 февраля 2019, 09:15

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова общалась с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко в СИЗО "Лефортово" в "провокационной форме".

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы пленных украинцев. 

"Неделю назад в камеру Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать:  Ну вы же (моряки) там прорывались?". На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла", - сообщил Полозов.

Он добавил, что Гриценко содержится в старом корпусе СИЗО, где отсутствует горячая вода.

Ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщала, что моряка Владимира Терещенко удерживают "в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово", где нет горячей воды", в связи с чем Денисова призвала российскую сторону проверить условия, в которых содержатся пленные украинцы.

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Украинская правда

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Темы: моряки пленные Росcия


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