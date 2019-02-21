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Стало известно, когда Манафорту объявят приговоры

Четверг, 21 февраля 2019, 21:15

Суд вынесет приговор экс-главе предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту по делу касательно обвинений в налоговом и банковском мошенничестве 8 марта.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после вынесения приговора в отношении этого дела, второй суд 13 марта вынесет приговор Манафорту по другому делу относительно обвинений в нарушениях во время лоббистской деятельности.

69-летний Манафорт может провести остаток жизни в тюрьме по обвинениям, связанным с его работой в качестве международного политического консультанта и лоббиста.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • Ранее в интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 
  • В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
  • Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Украинская правда
Темы: Пол МанафортсудСША
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