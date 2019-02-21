Стало известно, когда Манафорту объявят приговоры

Суд вынесет приговор экс-главе предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту по делу касательно обвинений в налоговом и банковском мошенничестве 8 марта.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после вынесения приговора в отношении этого дела, второй суд 13 марта вынесет приговор Манафорту по другому делу относительно обвинений в нарушениях во время лоббистской деятельности.

69-летний Манафорт может провести остаток жизни в тюрьме по обвинениям, связанным с его работой в качестве международного политического консультанта и лоббиста.

Напомним: