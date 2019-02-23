Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла США в ООН
Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Об этом американский президент сообщил в Twitter.
"Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН", - написал Трамп.
....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 лютого 2019 р.
"Келли выполнила замечательную работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на высоком уровне. Поздравляю Келли и всю ее семью!", - добавил он.
Теперь кандидатуру Келли Крафт должен утвердить Сенат.
Напомним:
- Хизер Нойерт, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, сняла с рассмотрения свою кандидатуру.
- После того, как Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру, Трамп выбирал номинанта среди 4 основных кандидатов.
- 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу. 31 декабря завершился ее срок полномочий.