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Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла США в ООН

Суббота, 23 февраля 2019, 00:19
Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла США в ООН

Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.

Об этом американский президент сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН", - написал Трамп.

"Келли выполнила замечательную работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на высоком уровне. Поздравляю Келли и всю ее семью!", - добавил он.

Теперь кандидатуру Келли Крафт должен утвердить Сенат.

Напомним: 

  • Хизер Нойерт, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, сняла с рассмотрения свою кандидатуру.
  • После того, как Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру, Трамп выбирал номинанта среди 4 основных кандидатов.
  • 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу. 31 декабря завершился ее срок полномочий.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАООН
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