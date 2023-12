Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла США в ООН

Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.

Об этом американский президент сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН", - написал Трамп.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!