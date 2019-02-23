Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла США в ООН

266 просмотров
Суббота, 23 февраля 2019, 01:19

Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.

Об этом американский президент сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН", - написал Трамп.

"Келли выполнила замечательную работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на высоком уровне. Поздравляю Келли и всю ее семью!", - добавил он.

Теперь кандидатуру Келли Крафт должен утвердить Сенат.

Напомним: 

  • Хизер Нойерт, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, сняла с рассмотрения свою кандидатуру.
  • После того, как Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру, Трамп выбирал номинанта среди 4 основных кандидатов.
  • 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу. 31 декабря завершился ее срок полномочий.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США ООН


powered by lun.ua
По теме
Манфорту предъявят обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп 22 февраля 2019, 21:14
Трамп подписал директиву о создании Космических Сил 20 февраля 2019, 04:37
Трамп ответил на обжалование 16 штатами его решения о чрезвычайном положении 19 февраля 2019, 21:36
Все новости
Главные новости
Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла США в ООН
Новости дня: избиение догхантера, засекречивание от разведки и новые электоральные рейтинги
Манфорту предъявят обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп
В МИД отреагировали на венгерское заявление о "полуфашистском" законе
Все новости
Медицина

5 причин, почему быть донором крови – полезно

память

Символы Майдана

еда

Как выбрать сыр по вкусу и с чем его едят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів