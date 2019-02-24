Мюллер просит судью учесть серьезность преступлений Манафорта

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, рекомендовал суду принять во внимание тяжесть преступлений Пола Манафорта во время вынесения ему приговора.

Об этом идет речь в меморандуме Мюллера для суда, который рассматривает дело Пола Манафорта.

Мюллер назвал бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.

"Его преступления продолжались в то время, как ему впервые предъявили обвинения в октябре 2017 года и, что примечательно, продолжились после предъявления обвинения", - говорится в документе.

Кроме того, отмечает спецпрокурор, Манафорт совершил дополнительные преступления: лжесвидетельство и лживые заявления после заключения сделки о признании вины. По словам Мюллера, наказание должно учитывать серьезность этих нарушений.

В письме не содержатся рекомендации по конкретному приговору, однако Мюллер оставляет за собой такое право.

Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов огласят 13 марта.

Напомним: