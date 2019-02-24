Мюллер просит судью учесть серьезность преступлений Манафорта
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, рекомендовал суду принять во внимание тяжесть преступлений Пола Манафорта во время вынесения ему приговора.
Об этом идет речь в меморандуме Мюллера для суда, который рассматривает дело Пола Манафорта.
Мюллер назвал бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.
"Его преступления продолжались в то время, как ему впервые предъявили обвинения в октябре 2017 года и, что примечательно, продолжились после предъявления обвинения", - говорится в документе.
Кроме того, отмечает спецпрокурор, Манафорт совершил дополнительные преступления: лжесвидетельство и лживые заявления после заключения сделки о признании вины. По словам Мюллера, наказание должно учитывать серьезность этих нарушений.
В письме не содержатся рекомендации по конкретному приговору, однако Мюллер оставляет за собой такое право.
Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов огласят 13 марта.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
- Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
- Ранее в интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
- В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.
- Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".
- В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
- Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.