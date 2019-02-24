Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мюллер просит судью учесть серьезность преступлений Манафорта

Воскресенье, 24 февраля 2019, 04:27

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, рекомендовал суду принять во внимание тяжесть преступлений Пола Манафорта во время вынесения ему приговора.

Об этом идет речь в меморандуме Мюллера для суда, который рассматривает дело  Пола Манафорта. 

Мюллер назвал бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон. 

"Его преступления продолжались  в то время, как ему впервые предъявили обвинения в октябре 2017 года и, что примечательно, продолжились после предъявления обвинения", - говорится в документе.

Кроме того, отмечает спецпрокурор, Манафорт совершил дополнительные преступления: лжесвидетельство и лживые заявления после заключения сделки о признании вины. По словам Мюллера, наказание должно учитывать серьезность этих нарушений.

В письме не содержатся рекомендации по конкретному приговору, однако Мюллер оставляет за собой такое право.

Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов огласят 13 марта.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • Ранее в интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 
  • В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
  • Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Темы: Пол МанафортСШАРосcияПартия регионов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
Трамп помиловал Манафорта
Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: