Полицейские, не объявившие в розыск напавшего на Найема, отделались выговорами

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Понедельник, 25 февраля 2019, 16:42

Правоохранители, которые не обеспечили своевременного объявления в международный розыск напавшего на нардепа Мустафу Найема Магомета-Амина Саитова, отделались замечаниями и выговорами.

Об этом сообщил брат пострадавшего юрист Маси Найем со ссылкой на ответ Нацполиции на его заявление.

"Мы доказали, что Саитова М.А., который ударил моего брата, не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителями. Я уверен, что это большой бизнес, который прикрывают вот такими листьями смоковницы в виде выговоров и замечаний", - написал Найем.

Он добавил, что служащих, которые не проконтролировали объявление в международный розыск, наказали только выговорами.

"По результатам служебного расследования, согласно приказу ГУНП в Киеве от 03.08.2018 года №514, заместителю начальника Шевченковского УП подполковнику полиции Чернышенко В.В., начальнику отдела международного полицейского сотрудничества подполковнику полиции Щербе В.М. и его заместителю майору полиции Билану В.А. объявлен выговор", - написал юрист.

Он добавил, что начальника ВКП Шевченковского УП капитана полиции Кичука А.С. наказали замечанием, а других виновных лиц – ранее наложенным взысканием. 

"И только 18 февраля 2019 года, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитов Магомед-Амин, который ударил моего брата, наконец-то есть в учете Генерального секретариата МОКП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину", - написал брат пострадавшего.

По его данным, за это время напавший сменил место жительства.

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Напомним:

  • 30 апреля 2018 года во время конфликта на дороге возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Найема, сломав ему челюсть. Это зафиксировали видеокамеры.
  • Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.
  • Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему Магомеду-Амину Саитову – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.
  • Впоследствии всех подозреваемых отпустили из-под ареста.
  • 24 июля 2018 года Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест Магомеду-Амину Саитову, сбежавшему в Азербайджан.

Украинская правда

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Темы: Найем полиция


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