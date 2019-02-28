Организатор "Евровидения": Надеемся увидеть Украину в 2020 году

Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", надеется на участие представителя Украины в конкурсе в следующем году.

Так Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на решение Национального общественного телеканала Украины не отправлять участника от Украины в этом году.

"Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего выступления на песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом", – констатирует EBU.

"С грустью можем подтвердить, что украинская телекомпания UA: Суспільне сообщила нам, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение выйти из конкурса "Евровидение-2019", – говорится в сообщении.

"Будут дальнейшие дискуссии между EBU и UA: PBC ("Суспільне") по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году", – заявили в Европейском вещательном союзе.

Пока же организатор "Евровидения" с нетерпением ждет "фантастическое событие", которое состоится в мае этого года в Тель-Авиве.

В аргументации НОТУ говорится, что нынешний отбор оголил проблему того, что украинские артисты часто связаны с Россией, которая уже 5 лет проявляет открытую агрессию к Украине.

"Евровидение" же позиционируется как конкурс вне политики.

Напомним: