Организатор "Евровидения": Надеемся увидеть Украину в 2020 году

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Четверг, 28 февраля 2019, 10:05

Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", надеется на участие представителя Украины в конкурсе в следующем году.

Так Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на решение Национального общественного телеканала Украины не отправлять участника от Украины в этом году.

"Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего выступления на песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом", – констатирует EBU.

"С грустью можем подтвердить, что украинская телекомпания UA: Суспільне сообщила нам, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение выйти из конкурса "Евровидение-2019", – говорится в сообщении.

"Будут дальнейшие дискуссии между EBU и UA: PBC ("Суспільне") по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году", – заявили в Европейском вещательном союзе.

Пока же организатор "Евровидения" с нетерпением ждет "фантастическое событие", которое состоится в мае этого года в Тель-Авиве.

В аргументации НОТУ говорится, что нынешний отбор оголил проблему того, что украинские артисты часто связаны с Россией, которая уже 5 лет проявляет открытую агрессию к Украине.

"Евровидение" же позиционируется как конкурс вне политики.

Напомним:

  • 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
  • При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
  • 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, НОТУ выдвинула ей в договоре "абсурдные" требования.
  • Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины – по ее словам, из-за "кабальных" условий.
  • Трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в нацотборе на Евровидение, и группа Kazka (третье место) также отказались ехать на конкурс.
  • В итоге Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в Евровидении-2019.
  • Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.

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Темы: Евровидение


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