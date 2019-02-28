Организатор "Евровидения": Надеемся увидеть Украину в 2020 году
Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", надеется на участие представителя Украины в конкурсе в следующем году.
Так Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на решение Национального общественного телеканала Украины не отправлять участника от Украины в этом году.
"Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего выступления на песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом", – констатирует EBU.
"С грустью можем подтвердить, что украинская телекомпания UA: Суспільне сообщила нам, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение выйти из конкурса "Евровидение-2019", – говорится в сообщении.
"Будут дальнейшие дискуссии между EBU и UA: PBC ("Суспільне") по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году", – заявили в Европейском вещательном союзе.
Пока же организатор "Евровидения" с нетерпением ждет "фантастическое событие", которое состоится в мае этого года в Тель-Авиве.
В аргументации НОТУ говорится, что нынешний отбор оголил проблему того, что украинские артисты часто связаны с Россией, которая уже 5 лет проявляет открытую агрессию к Украине.
"Евровидение" же позиционируется как конкурс вне политики.
Напомним:
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, НОТУ выдвинула ей в договоре "абсурдные" требования.
- Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины – по ее словам, из-за "кабальных" условий.
- Трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в нацотборе на Евровидение, и группа Kazka (третье место) также отказались ехать на конкурс.
- В итоге Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в Евровидении-2019.
- Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.