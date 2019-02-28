Рада на 3 месяца продлила работу ВСК по делу Гандзюк
Верховная Рада продлила на три месяца срок деятельности Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Такое решение на заседание 28 февраля поддержали 290 народных депутатов.
"Прошу проголосовать зал за продолжение работы комиссии на 3 месяца. Внести (Сергея - УП) Шахова вместо (Евгения - УП) Рыбчинского и через две недели снова отчитываться в Верховной Раде", - сказал с трибуны глава ВСК народный депутат Борислав Береза.
Также на заседании заслушали и приняли к сведению предварительный отчет Временной следственной комиссии о деятельности за первые три месяца работы.
ВСК создали 6 ноября 2018 года. Комиссия состоит из 18 народных депутатов.
Председатель комиссии внефракционный народный депутат Борислав Береза, а заместитель председателя ВСК - нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.
В четверг о работе ВСК в ВР отчитывался Береза, по его словам, за 3 месяца не удалось обработать всю имеющуюся информацию о нападениях на активистов.
Член ВСК нардеп Елена Сотник заявила, что деятельность комиссии стала катализатором для расследования более 15 нападений.
Комиссия объяснила, что не перетягивает на себя функции следствия, но, по словам Сотник, работа ВСК заключается в том, чтобы заставить правоохранителей делать свою работу.
Также на заседании отчитался о ходе расследования нападения на Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко, по его словам, следствие установило и вручили подозрения вероятному посреднику между организатором и заказчиком убийства экс-помощнику нардепа Паламарчука Игорю Павловскому, организатору Алексею Левину, заказчику Владиславу Мангер и вероятным исполнителям преступления.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левин (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.