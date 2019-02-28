Рада на 3 месяца продлила работу ВСК по делу Гандзюк

Верховная Рада продлила на три месяца срок деятельности Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Такое решение на заседание 28 февраля поддержали 290 народных депутатов.

"Прошу проголосовать зал за продолжение работы комиссии на 3 месяца. Внести (Сергея - УП) Шахова вместо (Евгения - УП) Рыбчинского и через две недели снова отчитываться в Верховной Раде", - сказал с трибуны глава ВСК народный депутат Борислав Береза.

Также на заседании заслушали и приняли к сведению предварительный отчет Временной следственной комиссии о деятельности за первые три месяца работы.

ВСК создали 6 ноября 2018 года. Комиссия состоит из 18 народных депутатов.

Председатель комиссии внефракционный народный депутат Борислав Береза, а заместитель председателя ВСК - нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.

В четверг о работе ВСК в ВР отчитывался Береза, по его словам, за 3 месяца не удалось обработать всю имеющуюся информацию о нападениях на активистов.

Член ВСК нардеп Елена Сотник заявила, что деятельность комиссии стала катализатором для расследования более 15 нападений.

Комиссия объяснила, что не перетягивает на себя функции следствия, но, по словам Сотник, работа ВСК заключается в том, чтобы заставить правоохранителей делать свою работу.

Также на заседании отчитался о ходе расследования нападения на Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко, по его словам, следствие установило и вручили подозрения вероятному посреднику между организатором и заказчиком убийства экс-помощнику нардепа Паламарчука Игорю Павловскому, организатору Алексею Левину, заказчику Владиславу Мангер и вероятным исполнителям преступления.

Напомним: