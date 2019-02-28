Глава КС: Судьбу статьи о незаконном обогащении решали без давления и угроз
Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заверяет, что решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении принималось без какого-либо политического давления.
Об этом Шевчук сказал журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
"Я лично не зафиксировал никакого давления, намеков или угроз", – отметил глава КСУ.
Шевчук подчеркнул, что суд руководствовался исключительно Конституцией Украины, "не обращая внимания на конъюнктуру".
По его словам, Конституционный суд при принятии этого решения не высказывался категорически, а "лишь указал на то, что норма, которая была сформулирована, не соответствует Конституции, и ключевой момент, который должен быть соблюден – это принцип презумпции невиновности".
По его словам, для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Верховной Раде следует как можно скорее принять новый закон.
"Я знаю, что уже подан проект, и есть предыдущие проекты, которые позволяют выписать состав преступления о незаконном обогащении, при условии соблюдения Конституции. Сейчас это, как я понимаю, необходимо сделать депутатам", - сказал Шевчук.
Комментируя подачу президентом законопроекта, который регулирует норму УК о незаконном обогащении, и конкретизируя, каким образом должна быть сформулирована статья УК, чтобы она отвечала Конституции, глава КС сказал:
"Я могу просто назвать два основных момента, на мой взгляд: незаконность обогащения должно доказывать государство, и это должно базироваться на доказательствах – нельзя привлечь человека к ответственности при отсутствии доказательств".
При этом он утверждает, что суд не отменял нормы о незаконном обогащении как таковой, и не отменял самую идею привлечения к ответственности за такие действия.
Вместе с тем Шевчук пояснил, что после обнародования решения КС о неконституционности эта норма утрачивает действие.
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Напомним:
- 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
- Кроме того, дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко, заместителя председателя СБУ Павла Демчины.
- 28 февраля президент Петр Порошенко заявил, что просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.