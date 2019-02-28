Глава КС: Судьбу статьи о незаконном обогащении решали без давления и угроз

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заверяет, что решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении принималось без какого-либо политического давления.

Об этом Шевчук сказал журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично не зафиксировал никакого давления, намеков или угроз", – отметил глава КСУ.

Шевчук подчеркнул, что суд руководствовался исключительно Конституцией Украины, "не обращая внимания на конъюнктуру".

По его словам, Конституционный суд при принятии этого решения не высказывался категорически, а "лишь указал на то, что норма, которая была сформулирована, не соответствует Конституции, и ключевой момент, который должен быть соблюден – это принцип презумпции невиновности".



По его словам, для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Верховной Раде следует как можно скорее принять новый закон.



"Я знаю, что уже подан проект, и есть предыдущие проекты, которые позволяют выписать состав преступления о незаконном обогащении, при условии соблюдения Конституции. Сейчас это, как я понимаю, необходимо сделать депутатам", - сказал Шевчук.



Комментируя подачу президентом законопроекта, который регулирует норму УК о незаконном обогащении, и конкретизируя, каким образом должна быть сформулирована статья УК, чтобы она отвечала Конституции, глава КС сказал:

"Я могу просто назвать два основных момента, на мой взгляд: незаконность обогащения должно доказывать государство, и это должно базироваться на доказательствах – нельзя привлечь человека к ответственности при отсутствии доказательств".



При этом он утверждает, что суд не отменял нормы о незаконном обогащении как таковой, и не отменял самую идею привлечения к ответственности за такие действия.



Вместе с тем Шевчук пояснил, что после обнародования решения КС о неконституционности эта норма утрачивает действие.

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Напомним: