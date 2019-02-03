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ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 2 раненых

Воскресенье, 3 февраля 2019, 06:12

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Вольный, трижды из минометов калибра 82 мм., БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганское.

Из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское, дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Майское.

По данным разведки, 2 февраля 2  боевиков уничтожено, 4 получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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