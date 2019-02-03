ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 2 раненых

89 просмотров
Воскресенье, 3 февраля 2019, 07:12

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Вольный, трижды из минометов калибра 82 мм., БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганское.

Из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское, дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Майское.

По данным разведки, 2 февраля 2  боевиков уничтожено, 4 получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия


powered by lun.ua
По теме
Сутки в ООС: 5 обстрелов, уничтожены двое оккупантов 2 февраля 2019, 07:46
В ООС заявили, что разоблачили контрафакт на миллион долларов 1 февраля 2019, 23:08
Боевики стреляли у Павлополя из минометов 1 февраля 2019, 18:35
Все новости
Главные новости
Епифаний: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина
США официально сообщили РФ о начале выхода из ракетного Договора
"Я как зверь в капкане": политзаключенный Гриб написал письмо "Новой газете"
Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализован
Все новости
Лайфхаки

Заправки для салатов, которые легко готовить дома: 11 рецептов

социум

Как это – быть мамой ребенка с инвалидностью

Видео

Год жизни кота в 20 секундах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів