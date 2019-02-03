ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 2 поранених

Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 3 лютого.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: зі стрілецької зброї - в районі селища Широкине, з великокаліберних кулеметів - в районі селища Красногорівка.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Гнутове", - підкреслили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції: з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі Хутора Вільний, тричі з мінометів калібру 82 мм., БМП-1 та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Луганське.

Із великокаліберних кулеметів - в районі селища Кримське, двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі селища Травневе.

За даними розвідки, 2 лютого 2 окупантів знищено, 4 отримали поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.