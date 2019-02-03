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Порошенко: Через 5 лет у нас будет решение о членстве в НАТО

Воскресенье, 3 февраля 2019, 18:44

Президент Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, какой он видит Украину в ближайшие пять лет, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе... и отвечать критериям членства в НАТО. Я уверен, что в то время у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение о предоставлении Украине членства", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

"Сейчас задача войти, ориентировочно в течение трех, а не пяти лет в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире", - сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, Украина станет энергетически независимым государством.

"Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи. И программа энергосбережения, которая сможет защитить нашу экономику", - заявил президент.

Напомним:

  • 3 февраля президент Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты на выборах 31 марта.
  • В январе он заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года.
  • В июне 2018 года Порошенко заявил, что мечтает о вступлении страны в Европейский Союз и НАТО до 2030 года.

Темы: ПорошенкоНАТО
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