Анализы пленного моряка Эйдера показали у него гепатит - адвокаты

У самого младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера обнаружили вирус гепатита В и С.

Об этом сообщила адвокат Александра Маркова, передает защитник Николай Полозов в Facebook.

"Андрей (Эйдер - УП) принес тот же эпикриз, который ему выдали при отправлении из "Матросской тишины". Далее просто цитата: "Anti-HCV (вирус гепатита С - УП) - положительный от 20.11.2018, HBsAg (гепатит В - УП) положительный от 20.11.2018", - написала Маркова.

Защитница замечает, что анализы датированы 20 ноября 2018 года - тогда 24 украинских моряка еще не попали в российский плен, ведь это произошло 25 ноября и соответственно эти анализы тогда никак не могли взять в РФ.

Кроме того, по ее словам, информацию о гепатите В и С Андрею Эйдеру россияне сообщили только при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово". В самой "Матросской тишине" парню ничего не говорили о возможном заболевании.

4 февраля у Андрея Эйдера взяли повторный анализ.

"Посмотрим, какие результаты будут в этот раз. Надеюсь, что врачи в Лефортово будут более адекватными", - отметила Маркова.

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