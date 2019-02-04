Анализы пленного моряка Эйдера показали у него гепатит - адвокаты

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Понедельник, 4 февраля 2019, 18:53

У самого младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера обнаружили вирус гепатита В и С.

Об этом сообщила адвокат Александра Маркова, передает защитник Николай Полозов в Facebook.

"Андрей (Эйдер - УП) принес тот же эпикриз, который ему выдали при отправлении из "Матросской тишины". Далее просто цитата: "Anti-HCV (вирус гепатита С - УП) - положительный от 20.11.2018, HBsAg (гепатит В - УП) положительный от 20.11.2018", - написала Маркова.

Защитница замечает, что анализы датированы 20 ноября 2018 года - тогда 24 украинских моряка еще не попали в российский плен, ведь это произошло 25 ноября и соответственно эти анализы тогда никак не могли взять в РФ.

Кроме того, по ее словам, информацию о гепатите В и С Андрею Эйдеру россияне сообщили только при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово". В самой "Матросской тишине" парню ничего не говорили о возможном заболевании.

4 февраля у Андрея Эйдера взяли повторный анализ.

"Посмотрим, какие результаты будут в этот раз. Надеюсь, что врачи в Лефортово будут более адекватными", - отметила Маркова.

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Напоминаем:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
  • По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
  • 12 января  в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
  • Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца - до 24 и 26 апреля  - арест всем 24 военнопленным украинским морякам которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
  • 25 января ФСБ России сообщила адвокатам моряков и представителю СБУ, что направила документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО"Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
  • 27 января российская активистка Виктория Ивлева сообщила, что в Москве трех военнопленных украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из медчасти в "Матросской тишин" в СИЗО Лефортово.
  • 2 февраля адвокаты моряков сообщили, что самого младшего удерживаемого в России украинца Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

Украинская правда

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Темы: пленные Керченский пролив Росcия здоровье


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