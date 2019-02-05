РФ скрывает истинное состояние здоровья активиста Бекирова – Денисова

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Вторник, 5 февраля 2019, 18:36

В России говорят, что заболевания крымского политзаключенного Эдема Бекирова не препятствуют его аресту, хотя дочь активиста говорит о его сверхкритическом состояние здоровья.

Об этом сообщает в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"По информации, которую я получила от советника президента РФ, председателя Совета при презедента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное", – отмечает омбудсмен.

По словам адвоката, Бекирову выдали справку об отсутствии таких заболеваний, которые относятся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей.

В то же время, Денисова отметила, что крымский татарин имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО.

"Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека", – добавила уполномоченная по правам человека.

Она отметила, что попросила обеспечить Бекирова квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении.

Как сообщает "Крымская солидарность", Бекирову 59 лет, у него первая группа инвалидности, нет ноги и четыре шунта в сердце.

Напомним:

  • Эдем Бекиров был задержан 12 декабря на админгранице с Крымом, в настоящее время находится в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • По решению "Киевского районного суда" от 13 декабря 2018 года, Бекиров арестован на два месяца.
  • Его дочь сообщала, что активисту дают препараты, которые ему противопоказаны.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация политзаключенные


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