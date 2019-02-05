РФ скрывает истинное состояние здоровья активиста Бекирова – Денисова

В России говорят, что заболевания крымского политзаключенного Эдема Бекирова не препятствуют его аресту, хотя дочь активиста говорит о его сверхкритическом состояние здоровья.

Об этом сообщает в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"По информации, которую я получила от советника президента РФ, председателя Совета при презедента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное", – отмечает омбудсмен.

По словам адвоката, Бекирову выдали справку об отсутствии таких заболеваний, которые относятся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей.

В то же время, Денисова отметила, что крымский татарин имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО.

"Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека", – добавила уполномоченная по правам человека.

Она отметила, что попросила обеспечить Бекирова квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении.

Как сообщает "Крымская солидарность", Бекирову 59 лет, у него первая группа инвалидности, нет ноги и четыре шунта в сердце.

Напомним: