Силы ООС уничтожили 4 оккупантов, бронированную машину и внедорожник боевиков

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из минометов калибра 82 мм., автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселков Опытное, Пески, населенных пунктов Гнутово и Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял: из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Хутора Вольный, поселков Троицкое, Екатериновка и населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Обороняясь, подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 5 февраля четыре оккупанта были уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожены бронированная боевая машина противника и внедорожник.