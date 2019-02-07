США: Команду Мюллера покинул один из прокуроров - СМИ
Один из 17-ти членов команды спецпрокурора США Роберта Мюллера завершил выполнение своих обязанностей в команде и вернулся на свою должность в Минюсте, продолжив помогать следствию по "делу РФ".
Об этом сообщает CNN.
Речь идет о Скотте Мейслере, он стал четвертым из 17-ти прокуроров офиса Мюллера, кто покинул команду за время расследования.
Отмечается, что он завершил работу с командой Мюллера в декабре.
"Он продолжает работать в Министерстве юстиции, а также по делам, связанным с расследованием Роберта Мюллера. Другие подразделения Минюста взяли на себя большую ответственность в вопросах, которые начал расследовать Мюллер", - говорится в материале.
"Мейслер ушел из команды Мюллера на фоне растущего числа сообщений о том, что "российское" расследование подходит к концу", - пишет CNN.
Напоминаем:
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
- Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
- В конце января Мэтью Уитакер, исполняющий обязанности генерального прокурора США, объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года и вероятного сговора предвыборной кампании Трампа с россиянами.