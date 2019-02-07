США: Команду Мюллера покинул один из прокуроров - СМИ

Один из 17-ти членов команды спецпрокурора США Роберта Мюллера завершил выполнение своих обязанностей в команде и вернулся на свою должность в Минюсте, продолжив помогать следствию по "делу РФ".

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о Скотте Мейслере, он стал четвертым из 17-ти прокуроров офиса Мюллера, кто покинул команду за время расследования.

Отмечается, что он завершил работу с командой Мюллера в декабре.

"Он продолжает работать в Министерстве юстиции, а также по делам, связанным с расследованием Роберта Мюллера. Другие подразделения Минюста взяли на себя большую ответственность в вопросах, которые начал расследовать Мюллер", - говорится в материале.

"Мейслер ушел из команды Мюллера на фоне растущего числа сообщений о том, что "российское" расследование подходит к концу", - пишет CNN.

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