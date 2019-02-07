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Украинец Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу

Четверг, 7 февраля 2019, 04:49
Украинец Абраменко выиграл серебро чемпионата мира по фристайлу

Украинскиейфристайлист, олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко выиграл серебряную награду на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который принимает Юта (США).

Эта медаль ЧМ стала первой в карьере Абраменка и второй в истории украинской лыжной акробатике (после "бронзы" Ольги Волковой 2011 года), сообщает НОК Украины.

В суперфинале соревнований по лыжной акробатике украинець выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full и набрал 126.24 баллов, передает "Укринформ".

"Золото" в этой дисциплине завоевал россиянин Максим Буров (130,09), "бронзу" - швейцарец Ной Рот (125,22).

В соревнованиях по лыжной акробатике среди женщин украинка Ольга Полюк заняла 7 место, чемпионкой стала представительница Беларуси Александра Романовская.

Напомним: 

  • Ранее украинская спортсменка Аннамари Данча выиграла первую медаль для Украины на мировых первенствах по сноубордингу. Данча завеовала серебряную награду.

Украинская правда

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Темы: спорт
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