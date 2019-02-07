Украинец Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу

376 просмотров
Четверг, 7 февраля 2019, 05:49

Украинскиейфристайлист, олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко выиграл серебряную награду на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который принимает Юта (США).

Эта медаль ЧМ стала первой в карьере Абраменка и второй в истории украинской лыжной акробатике (после "бронзы" Ольги Волковой 2011 года), сообщает НОК Украины.

В суперфинале соревнований по лыжной акробатике украинець выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full и набрал 126.24 баллов, передает "Укринформ".

"Золото" в этой дисциплине завоевал россиянин Максим Буров (130,09), "бронзу" - швейцарец Ной Рот (125,22).

В соревнованиях по лыжной акробатике среди женщин украинка Ольга Полюк заняла 7 место, чемпионкой стала представительница Беларуси Александра Романовская.

Напомним: 

  • Ранее украинская спортсменка Аннамари Данча выиграла первую медаль для Украины на мировых первенствах по сноубордингу. Данча завеовала серебряную награду.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: спорт


powered by lun.ua
По теме
Украина выиграла первую медаль в истории на чемпионате мира по сноубордингу 6 февраля 2019, 00:33
Украина может потерять право проведения отбора на ЧМ по футзалу – СМИ 5 февраля 2019, 14:32
Впервые в украинском биатлоне: Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров 3 февраля 2019, 16:27
Все новости
Главные новости
Украинец Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу
Гриценко подал апелляцию на решение суда по иску к ЦИК
Опубликован протокол заседания Наблюдательного совета Общественного, на котором уволили Аласанию
Против "Радикала" Рыбалки возбудили дело по подозрению в госизмене - ГПУ
Все новости
исследование

Два вида кишечных бактерий могут быть связаны с депрессией

Опыт

Один день в секс-шопе

психология

5 советов как преодолеть тревожность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів