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Кабмин обратился в суд из-за Супрун: требует отменить решение

Четверг, 7 февраля 2019, 09:54
Кабмин обратился в суд из-за Супрун: требует отменить решение

В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в соответствии с ч.1, 2 ст. 157 Кодекса административного судопроизводства Украины суд может отменить меры обеспечения иска по собственной инициативе или по мотивированному ходатайству участника дела.

Сообщается, что ходатайство о отмене мер обеспечения иска рассматривается в судебном заседании не позднее пяти дней со дня поступления его в суд.

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Напомним:

  • 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
  • Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
  • 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровСупрунсуд
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