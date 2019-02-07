В столичном метро установят табло обратного отсчета до прибытия поезда

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Четверг, 7 февраля 2019, 18:56

Киевский городской совет поручил КП "Киевский метрополитен" до конца 2019 разместить на станциях метро табло обратного отсчета до прибытия поезда.

Соответствующее решение в КГГА приняли на заседании 7 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Объем средств на реализацию проекта будет определен после разработки сметно-проектной документации.

Ранее электронная петиция о введении табло обратного отсчета, зарегистрированная в 2015 году, собрала более 10 тысяч голосов.

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Темы: Киев метро


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