В столичном метро установят табло обратного отсчета до прибытия поезда

Киевский городской совет поручил КП "Киевский метрополитен" до конца 2019 разместить на станциях метро табло обратного отсчета до прибытия поезда.

Соответствующее решение в КГГА приняли на заседании 7 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Объем средств на реализацию проекта будет определен после разработки сметно-проектной документации.

Ранее электронная петиция о введении табло обратного отсчета, зарегистрированная в 2015 году, собрала более 10 тысяч голосов.