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ЕС прокомментировал запрет Украины на наблюдателей из РФ

Пятница, 8 февраля 2019, 13:04

Европейский Союз ожидает, что Украина не будет ограничивать участие наблюдателей ОБСЕ в президентских выборах в стране.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич на ежедневном брифинге в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

"Как вы знаете, в 2014 году Украина столкнулась с вызовами для безопасности, которые продолжаются до сих пор. В этом деле мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы, как Европейский Союз, придаем очень важное значение процессу наблюдения за выборами со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Мы считаем, что Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ ОБСЕ осуществлял свои наблюдения за выборами в соответствии с установившейся практикой", - отметила она.

Напомним, 7 февраля Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий наблюдателям из России присутствовать на выборах президента Украины в 2019 году.

В МИД Украины рассчитывают, что в миссии БДИПЧ ОБСЕ примут во внимание принятый сегодня Верховной радой закон, которым запрещается участие в наблюдении за выборами граждан страны-агрессора.

Темы: ЕСРосcиявиборы
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