Трамп: Северная Корея станет экономической ракетой

Перед саммитом с лидером КНДР президент США заявил, что "Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет большим экономическим двигателем".

Об этом он написал в Twitter.

"Северная Корея, под руководством Ким Чен Ына, станет большим экономическим двигателем. Он может удивить некоторых, но не меня, я знаю его и понимаю, насколько он способен. Северная Корея станет другим видом ракеты - ракетой экономической!", - подчеркнул глава Белого дома.

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!