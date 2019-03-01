Смерть от холода: патрульных, которые высадили из машины мужчину, арестовали

Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения трем патрульным полицейским, которые высадили из машины мужчину по дороге в Вышгород, а утром его нашли мертвым в лесополосе за городом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В частности, двух сотрудников полиции на два месяца взяли под стражу без возможности внесения залога, третьего отправили под круглосуточный домашний арест с отстранением от должности.

По данным следствия, патрульные полицейские силой посадили в служебный автомобиль агрессивно настроенного 31-летнего мужчину и затем высадили на выезде из Киева.

"Впоследствии тело этого мужчины обнаружили в лесополосе за городом", - утверждают в ГБР.

В бюро сообщают, что полицейские не имели права применять силу и наручники.

Материалы о происшествии направили в ГБР, а трем патрульным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК (превышение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти человека).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним: