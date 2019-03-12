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В Раде создали комиссию по расследованию коррупции в оборонке - Тимошенко

Вторник, 12 марта 2019, 11:26

Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что в Верховной Раде приняли решение о создании временной следственной комиссии по расследованию масштабной коррупции в оборонке окружением президента Петра Порошенко и при участии правоохранительных органов.

Об этом она сказала с трибуны парламента во вторник.

"Сейчас принято следующее решение. Безотлагательно будет собрана временная следственная комиссия, которая будет немедленно разбираться с коррупцией президента, его окружения на войне и на оборонном бюджете с привлечением ГПУ и СБУ", - объявила Тимошенко.

По ее словам, работа комиссии будет проводиться с участием профильных комитетов Рады, по вопросам нацбезопасности и обороны, предупреждения коррупции и законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Также она добавила, что дополнительно приглашаются председатели фракций.

"Мы надеемся, что сегодня в 14 часов такая ВСК с присутствием прессы начнет работать", - сказала лидер "Батькивщины".

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 11 марта журналисты опубликовали еще одну часть расследования, из которой утверждалось, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем и закрывали дела за взятки.

Яна Миланова, УП
Темы: Верховная РадаТимошенкокоррупцияпрезидент
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