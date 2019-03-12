Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что в Верховной Раде приняли решение о создании временной следственной комиссии по расследованию масштабной коррупции в оборонке окружением президента Петра Порошенко и при участии правоохранительных органов.

Об этом она сказала с трибуны парламента во вторник.

"Сейчас принято следующее решение. Безотлагательно будет собрана временная следственная комиссия, которая будет немедленно разбираться с коррупцией президента, его окружения на войне и на оборонном бюджете с привлечением ГПУ и СБУ", - объявила Тимошенко.

По ее словам, работа комиссии будет проводиться с участием профильных комитетов Рады, по вопросам нацбезопасности и обороны, предупреждения коррупции и законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Также она добавила, что дополнительно приглашаются председатели фракций.

"Мы надеемся, что сегодня в 14 часов такая ВСК с присутствием прессы начнет работать", - сказала лидер "Батькивщины".

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