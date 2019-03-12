Преемник Гладковского сделал предупреждение "подлым крысам", что воруют в армии

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковник Сергей Кривонос уверен, что "подлые крысы", которые пытались или пытаются разворовать украинскую армию будут наказаны.

Об этом он заявил во время встречи с Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Те подлые крысы, которые пытались, или пытаются разворовать армию, уверен будут наказаны", - сказал Кривонос.

Он поблагодарил Порошенко и добавил, что благодаря его поддержке и иностранных партнеров проведет комплекс мероприятий, которые "укрепят доверие наших друзей и нашего народа к оборонной промышленности".

По его словам, он приложит максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции и мародерства в армии.

12 марта Порошенко подписал указ о назначении Кривоноса заместителем секретаря СНБО. Также он будет исполнять обязанности председателя комиссии по вопросам оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества и сотрудничеством Украины с НАТО.

Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.

Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего сил специальных операций Вооруженных сил.

На выборы он выдвигался от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и будет поддерживать на президентских выборах 31 марта Порошенко.

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Напомним: