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Преемник Гладковского сделал предупреждение "подлым крысам", что воруют в армии

Вторник, 12 марта 2019, 14:15

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковник Сергей Кривонос уверен, что "подлые крысы", которые пытались или пытаются разворовать украинскую армию будут наказаны.

Об этом он заявил во время встречи с Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Те подлые крысы, которые пытались, или пытаются разворовать армию, уверен будут наказаны", - сказал Кривонос.

Он поблагодарил Порошенко и добавил, что благодаря его поддержке и иностранных партнеров проведет комплекс мероприятий, которые "укрепят доверие наших друзей и нашего народа к оборонной промышленности".

По его словам, он приложит максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции и мародерства в армии.

12 марта Порошенко подписал указ о назначении Кривоноса заместителем секретаря СНБО. Также он будет исполнять обязанности председателя комиссии по вопросам оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества и сотрудничеством Украины с НАТО.

Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.

Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего сил специальных операций Вооруженных сил.

На выборы он выдвигался от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и будет поддерживать на президентских выборах 31 марта Порошенко.

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Напомним:

  • По словам Порошенко, по фактам, обнародованным журналистами о хищениях в Укроборонпроме правоохранительными органами возбуждено "почти 10 уголовных дел, у всех фигурантов проведены обыски".
  • 7 июня 2018 года Верховная Рада  создала временную следственную комиссию, которая проводит расследование сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.
  • 4 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 до 2014 года, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.
  • Председатель ВСК нардеп от БПП Иван Винник утверждает, что в период, когда министром обороны был кандидат в президенты Анатолий Гриценко (2005-2007 годы), происходила масштабная распродажа за бесценок военной техники с украинской армии.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСНБОГладковский
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