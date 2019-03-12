Вход в НАБУ облили кровью и забросали яйцами

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Вторник, 12 марта 2019, 16:39

Во время акции активисты облили кровью животных и забросали яйцами дверь в здание Национального антикоррупционного бюро.

Об этом 12 марта сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители установили организатора акции и на мужчину составят админматериалы за "нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций".

 
ФОТО: ТРАДИЦИЯ И ПОРЯДОК

В полицию сообщили, что участники акции облили вход животной кровью, бросали яйца и оставили наклейки на фасаде здания НАБУ.

В ведомстве отмечают, что органы местного самоуправления не были проинформированы о проведении акции, поэтому на организатора составят админматериалы по ст. 185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 
ФОТО: ТРАДИЦИЯ И ПОРЯДОК

Утром 12 марта в Facebook участники националистической организации "Традиция и порядок" анонсировали, что соберутся под НАБУ и будут требовать привлечь к ответственности заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, фигуранта журналистского расследования "Bihus.info".

Националисты сообщили, что никто из НАБУ к ним не вышел.

 
ФОТО: ТРАДИЦИЯ И ПОРЯДОК

"Возмущенные активисты обклеили НАБУ наклейками "Торговля с оккупантами - бизнес на крови", указывая на прямую связь НАБУ с преступной схемой поставки контрабанды из России", - сообщили в движении.

Также в "Традиции и Порядке" подтвердили, что облили кровью вход, двери и окна НАБУ.

 
ФОТО: ТРАДИЦИЯ И ПОРЯДОК

После акции под НАБУ активисты отправились в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где, по словам лидера движения Богдана Ходаковского, он получил "личные гарантии от руководителя САП Назара Холодницкого о начале расследования факта причастности ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ к хищению на "Укроборонпроме".

В то же время официальных комментариев от ведомства пока нет.

 
ФОТО: ТРАДИЦИЯ И ПОРЯДОК

8 марта людей с флагами движения "Традиция и порядок" видели в столице среди противников Марша женщин за "Солидарность и разнообразие".

Также группу активистов "Традиции и порядка" задержали на въезде в Одессу. В полиции утверждали, что "проплаченные парни" решили "пошатать трубу" во время пребывания в регионе президента Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

18 февраля участники националистической организации приняли участие в акции под МВД "Бандера, вставай!".

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • В НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Украинская правда

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Темы: НАБУ акции националисты Сытник


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