Вход в НАБУ облили кровью и забросали яйцами
Во время акции активисты облили кровью животных и забросали яйцами дверь в здание Национального антикоррупционного бюро.
Об этом 12 марта сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что правоохранители установили организатора акции и на мужчину составят админматериалы за "нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций".
В полицию сообщили, что участники акции облили вход животной кровью, бросали яйца и оставили наклейки на фасаде здания НАБУ.
В ведомстве отмечают, что органы местного самоуправления не были проинформированы о проведении акции, поэтому на организатора составят админматериалы по ст. 185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Утром 12 марта в Facebook участники националистической организации "Традиция и порядок" анонсировали, что соберутся под НАБУ и будут требовать привлечь к ответственности заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, фигуранта журналистского расследования "Bihus.info".
Националисты сообщили, что никто из НАБУ к ним не вышел.
"Возмущенные активисты обклеили НАБУ наклейками "Торговля с оккупантами - бизнес на крови", указывая на прямую связь НАБУ с преступной схемой поставки контрабанды из России", - сообщили в движении.
Также в "Традиции и Порядке" подтвердили, что облили кровью вход, двери и окна НАБУ.
После акции под НАБУ активисты отправились в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где, по словам лидера движения Богдана Ходаковского, он получил "личные гарантии от руководителя САП Назара Холодницкого о начале расследования факта причастности ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ к хищению на "Укроборонпроме".
В то же время официальных комментариев от ведомства пока нет.
8 марта людей с флагами движения "Традиция и порядок" видели в столице среди противников Марша женщин за "Солидарность и разнообразие".
Также группу активистов "Традиции и порядка" задержали на въезде в Одессу. В полиции утверждали, что "проплаченные парни" решили "пошатать трубу" во время пребывания в регионе президента Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.
18 февраля участники националистической организации приняли участие в акции под МВД "Бандера, вставай!".
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- В НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
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