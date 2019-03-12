Столкновения в Черкассах: двух представителей "Нацкорпуса" отправили под домашний арест

Суд в Черкассах избрал меру пресечения представителям "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку и Антону Братку, подозреваемым в организации столкновений с полицией в Черкассах 9 марта.

Об этом сообщается на cтранице "Нацкорпус-Черкащина" в Facebook.

Антону Братку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с ограничением свободы в ночное время, Дмитрию Кухарчуку - круглосуточный домашний арест.

"Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога", - заявили в "Нацкорпусе".

Напомним,