Манафорт просит суд о мягком приговоре
Адвокаты Пола Манафорта, бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, просят судью федерального суда а Вашингтоне назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума".
Об этом пишет Reuters.
Манафорт обвиняется в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.
Суд в Вашингтоне вынесет приговор Манафорту по делу касательно обвинений в нарушениях во время лоббистской деятельности.
Как отмечается, он может получить по 5 лет наказания по каждому из пунктов, но установленный максимум за такие преступления 10 лет.
"Мы с уважением просим, чтобы Суд вынес приговор значительно ниже установленного законом максимального срока в этом случае", - заявили адвокаты Манафорта.
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, рекомендовал суду принять во внимание тяжесть преступлений Манафорта во время вынесения ему приговора.
Он назвал Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.
Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов огласят 13 марта.
Обвинения в налоговом и банковском мошенничестве рассматривает суд в городе Александрия, штат Вирджиния, он должен вынести приговор 8 марта.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
- Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
- Ранее в интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
- В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.
- Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".
- В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
- Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.
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