Манафорт просит суд о мягком приговоре

Адвокаты Пола Манафорта, бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, просят судью федерального суда а Вашингтоне назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума".

Об этом пишет Reuters.

Манафорт обвиняется в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.

Суд в Вашингтоне вынесет приговор Манафорту по делу касательно обвинений в нарушениях во время лоббистской деятельности.

Как отмечается, он может получить по 5 лет наказания по каждому из пунктов, но установленный максимум за такие преступления 10 лет.

"Мы с уважением просим, чтобы Суд вынес приговор значительно ниже установленного законом максимального срока в этом случае", - заявили адвокаты Манафорта.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, рекомендовал суду принять во внимание тяжесть преступлений Манафорта во время вынесения ему приговора.

Он назвал Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон.

Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов огласят 13 марта.

Обвинения в налоговом и банковском мошенничестве рассматривает суд в городе Александрия, штат Вирджиния, он должен вынести приговор 8 марта.

Напомним: