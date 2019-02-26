Манафорт просит суд о мягком приговоре

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Вторник, 26 февраля 2019, 06:00

Адвокаты Пола Манафорта, бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, просят судью федерального суда а Вашингтоне назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума".

Об этом пишет Reuters.

Манафорт обвиняется в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.

Суд в Вашингтоне вынесет приговор Манафорту по делу касательно обвинений в нарушениях во время лоббистской деятельности.

Как отмечается, он может получить по 5 лет наказания по каждому из пунктов, но установленный максимум за такие преступления 10 лет.

"Мы с уважением просим, чтобы Суд вынес приговор значительно ниже установленного законом максимального срока в этом случае", - заявили адвокаты Манафорта.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, рекомендовал суду принять во внимание тяжесть преступлений Манафорта во время вынесения ему приговора.

Он назвал Манафорта преступником, который "неоднократно и нагло" нарушал закон. 

Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов огласят 13 марта.

Обвинения в налоговом и банковском мошенничестве рассматривает суд в городе Александрия, штат Вирджиния, он должен вынести приговор 8 марта.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • Ранее в интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 
  • В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
  • Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

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Темы: Манафорт США


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