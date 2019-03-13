Новости 13 марта: деньги за детей, отрыв Зеленского и остановка поставок запчастей из России
Кабмин ввел выплаты за рождение третьего ребенка, в Украине запретили летать на Boeing 737 MAX, а Зеленский и далее первый в рейтингах — новости, которые были актуальны 13 марта.
О демографии
В Украине с 1 апреля за рождение третьего и последующих детей будут выплачивать 150 тыс грн — такое решение одобрило правительство.
О самолетах Boeing
Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737 MAX после того, как такое судно с 157 людьми разбилось в Эфиопии.
О поставках российских деталей
Генпрокурор Луценко заявил, что Россия перекрыла все известные Украине схемы поставок комплектующих для военной техники.
О рейтингах
Зеленский остается лидером президентского рейтинга — его поддерживают 27,7% тех, кто определился и планируют голосовать. На втором месте Порошенко — у него 19,6%. Третьей с показателем в 14,8% идет Тимошенко.
О приговоре Полу Манафорту
Экс-консультант "Партии регионов" Пол Манафорт услышал свой второй приговор — в общем его посадили на 7,5 лет.
13 марта Пола Манафорта обвинили еще в 16 преступлениях — это сделали, чтобы отправить Манафорта за решетку, если Трамп его помилует.
7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
Политтехнолога обвиняли в заговоре против США, включая отмывание денег, незаконное лоббирование и заговор с целью помешать правосудию.
О других важных новости
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