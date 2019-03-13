Новости 13 марта: деньги за детей, отрыв Зеленского и остановка поставок запчастей из России

Кабмин ввел выплаты за рождение третьего ребенка, в Украине запретили летать на Boeing 737 MAX, а Зеленский и далее первый в рейтингах — новости, которые были актуальны 13 марта.

О демографии

В Украине с 1 апреля за рождение третьего и последующих детей будут выплачивать 150 тыс грн — такое решение одобрило правительство.

О самолетах Boeing

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737 MAX после того, как такое судно с 157 людьми разбилось в Эфиопии.

О поставках российских деталей

Генпрокурор Луценко заявил, что Россия перекрыла все известные Украине схемы поставок комплектующих для военной техники.

О рейтингах

Зеленский остается лидером президентского рейтинга — его поддерживают 27,7% тех, кто определился и планируют голосовать. На втором месте Порошенко — у него 19,6%. Третьей с показателем в 14,8% идет Тимошенко.

О приговоре Полу Манафорту

Экс-консультант "Партии регионов" Пол Манафорт услышал свой второй приговор — в общем его посадили на 7,5 лет.

13 марта Пола Манафорта обвинили еще в 16 преступлениях — это сделали, чтобы отправить Манафорта за решетку, если Трамп его помилует.

7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.

Политтехнолога обвиняли в заговоре против США, включая отмывание денег, незаконное лоббирование и заговор с целью помешать правосудию.

О других важных новости

Беспорядок. Хаос. Агрессия. Соратница Порошенко Ирина Геращенко заявила, что возвращение Саакашвили в Украину приведет к хаосу и агрессии — она ​​назвала приезд экс-президента Грузии "новым шатуном".

Минобразования представило новый закон о среднем образовании - согласно нему ученики смогут учиться по индивидуальной образовательной траектории, действительно выбирать предметы и зачислять знания, полученные не в школе (например, если ребенок ходит на спорт). Учителям, согласно документу, увеличатся доплаты и предоставится педагогическая автономия.

Порошенко уволил главу СБУ Сумской области — его раньше заметили за использованием вертолета, принадлежащего совладельцу сети супермаркетов "АТБ".

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