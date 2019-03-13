В Нью-Йорке Манафорта обвинили еще в 16 преступлениях
В Нью-Йорке прокуратура выдвинула новые обвинения бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту. Это сделали, чтобы отправить Манафорта за решетку, если Трамп его помилует.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на окружного прокурора Манхэттена Сайруса Р. Ванса младшего.
По его словам, новые обвинения содержат 16 пунктов относительно схемы, в которой Манафорта обвиняют в фальсификации рабочих документов для получения миллионов долларов по кредитам.
"В Нью-Йорке никто не выходит за рамки закона", - подчеркнул окружной прокурор, добавив, что расследование его коллег "принесло серьезные уголовные обвинения, за которые подсудимый еще не ответил".
Издание поясняет, что президент США имеет широкие полномочия выдавать помилование в случае федеральных преступлений. Однако он не имеет таких полномочий касательно дел американских штатов.
Несмотря на то, что Трамп заявлял, что не собирается помиловать своего экс-руководителя избирательной кампании, он часто говорил о своей власти о помиловании и неоднократно защищал Манафорта, называя его "смелым человеком".
Напоминаем:
- 13 марта суд приговорил Пола Манафорта еще к 3,5 годам.
- 7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 года тюрьмы за мошенничество. В целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.
- В феврале прокуроры штата Нью-Йорк собрали уголовное дело против Пола Манафорта, которое они хотели подать, если он получит президентское помилование.
- Манафорт обвинялся в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.
- Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
- В интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
- Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
- В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.
- Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".
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