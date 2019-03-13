В Нью-Йорке Манафорта обвинили еще в 16 преступлениях

В Нью-Йорке прокуратура выдвинула новые обвинения бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту. Это сделали, чтобы отправить Манафорта за решетку, если Трамп его помилует.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на окружного прокурора Манхэттена Сайруса Р. Ванса младшего.

По его словам, новые обвинения содержат 16 пунктов относительно схемы, в которой Манафорта обвиняют в фальсификации рабочих документов для получения миллионов долларов по кредитам.

"В Нью-Йорке никто не выходит за рамки закона", - подчеркнул окружной прокурор, добавив, что расследование его коллег "принесло серьезные уголовные обвинения, за которые подсудимый еще не ответил".

Издание поясняет, что президент США имеет широкие полномочия выдавать помилование в случае федеральных преступлений. Однако он не имеет таких полномочий касательно дел американских штатов.

Несмотря на то, что Трамп заявлял, что не собирается помиловать своего экс-руководителя избирательной кампании, он часто говорил о своей власти о помиловании и неоднократно защищал Манафорта, называя его "смелым человеком".

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