Прослушивание СБУ не связано с кандидатами в президенты - Нацполиция
В Нацполиции установили, что спецоперация СБУ проводилась в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда и не связана ни с одним из кандидатов в президенты или их окружением.
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации.
"Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и могло быть признаками совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)", - отмечают в полиции.
"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании.
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Напомним:
- 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
- Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
- В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
- Позже в Министерстве внутренних дел отрицали заявление Службы безопасности о том, что в МВД заранее знали об осуществлении тайной спецоперации СБУ.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
- Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.
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