Прослушивание СБУ не связано с кандидатами в президенты - Нацполиция

В Нацполиции установили, что спецоперация СБУ проводилась в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда и не связана ни с одним из кандидатов в президенты или их окружением.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в ​​Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации.

"Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и могло быть признаками совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)", - отмечают в полиции.

"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании.

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Напомним: