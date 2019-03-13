Прослушивание СБУ не связано с кандидатами в президенты - Нацполиция

2816 просмотров
Среда, 13 марта 2019, 23:00

В Нацполиции установили, что спецоперация СБУ проводилась в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда и не связана ни с одним из кандидатов в президенты или их окружением.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в ​​Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации.

"Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и могло быть признаками совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)", - отмечают в полиции.

"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании.

Читайте также Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
  • Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
  • В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
  • Позже в Министерстве внутренних дел отрицали заявление Службы безопасности о том, что в МВД заранее знали об осуществлении тайной спецоперации СБУ.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция СБУ


powered by lun.ua
По теме
Киберполициz задержала женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для порно 13 марта 2019, 21:53
Порошенко "шипел" на полицейских чинов из-за акции националистов – источники 13 марта 2019, 11:14
На вокзале в Киеве поезд переехал мужчину 11 марта 2019, 18:42
Все новости
Главные новости
Прослушивание СБУ не связано с кандидатами в президенты - Нацполиция
Премьер Британии: Brexit будет отложен, если парламент не вернет отвергнутое соглашение
Brexit: парламент Британии отказался выходить из ЕС без соглашения
Новости 13 марта: деньги за детей, отрыв Зеленского и остановка поставок запчастей из России
Все новости
психология

Как приручить стыд и позволить себе быть не идеальными

Лайфхаки

10 советов, которые помогут сделать подработку эффективнее

еда

8 правил обращения с сырым мясом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів