Убийство Шеремета до сих пор не раскрыли, потому Порошенко не хочет правосудия – CPJ
Убийство журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета до сих пор не раскрыто, потому что президент или не хочет правосудия, или есть силы, которые его сдерживают от действий по этому делу.
Об этом в интервью "Громадському" заявил руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон.
Он напомнил, что в 2017 году президент Петр Порошенко пообещал, что будут результаты расследования, о которых он отчитается на пресс-конференции.
"Но она (пресс-конференция – ред.) так и не состоялась. Или президент не хочет правосудия, или есть какие-то силы в Украине, которые его сдерживают от действий в этом деле", - сказал Саймон.
По его словам, то, что убийство журналиста за более чем 2,5 года не раскрыли, крайне тревожит и огорчает.
"Это очень четкий месседж для тех, кто убивает журналистов в Украине, что им все может сойти с рук, и что власть не способна расследовать такие преступления и привлечь ответственных к правосудию", - заявил Саймон.
Он также напомнил, что руководство Комитета защиты журналистов приезжало в Киев летом 2017 года, общалось с президентом, сотрудничало с украинскими дипломатами и чиновниками в Киеве.
"Петр Порошенко знал, что ему всячески рады помочь и предоставить международную поддержку в расследовании. Мы обращались к европейским властям, и они хотели оказать поддержку, но украинская сторона на сотрудничество не пошло", - рассказал глава CPJ.
По его мнению, причина таких действий украинской власти заключается в том, что "украинское правительство или не хочет, или не может защитить журналистов, особенно в критический момент истории, когда журналистам приходится рисковать".
Вместе с тем Саймон заверил, что CPJ не оставит это дело.
"Мы не остановимся. Нет разницы, сколько времени на это уйдет, но мы будем поднимать этот вопрос при каждом удобном случае. Я надеюсь, что всем людям, причастным к этому преступлению, или которые покрывают его, это не сойдет с рук. И однажды (возможно, это произойдет нескоро), они предстанут перед правосудием", - сказал Саймон.
Он также верит, что понесут наказание и заказчики убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.
Напомним:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.
- В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали.
- В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- Через два с половиной года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
- В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.
- 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
- Также Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.