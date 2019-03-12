Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство Шеремета до сих пор не раскрыли, потому Порошенко не хочет правосудия – CPJ

Вторник, 12 марта 2019, 10:19
Убийство Шеремета до сих пор не раскрыли, потому Порошенко не хочет правосудия – CPJ

Убийство журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета до сих пор не раскрыто, потому что президент или не хочет правосудия, или есть силы, которые его сдерживают от действий по этому делу.

Об этом в интервью "Громадському" заявил руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон.

Он напомнил, что в 2017 году президент Петр Порошенко пообещал, что будут результаты расследования, о которых он отчитается на пресс-конференции.

"Но она (пресс-конференция – ред.) так и не состоялась. Или президент не хочет правосудия, или есть какие-то силы в Украине, которые его сдерживают от действий в этом деле", - сказал Саймон.

По его словам, то, что убийство журналиста за более чем 2,5 года не раскрыли, крайне тревожит и огорчает.

"Это очень четкий месседж для тех, кто убивает журналистов в Украине, что им все может сойти с рук, и что власть не способна расследовать такие преступления и привлечь ответственных к правосудию", - заявил Саймон.

Он также напомнил, что руководство Комитета защиты журналистов приезжало в Киев летом 2017 года, общалось с президентом, сотрудничало с украинскими дипломатами и чиновниками в Киеве.

"Петр Порошенко знал, что ему всячески рады помочь и предоставить международную поддержку в расследовании. Мы обращались к европейским властям, и они хотели оказать поддержку, но украинская сторона на сотрудничество не пошло", - рассказал глава CPJ.

По его мнению, причина таких действий украинской власти заключается в том, что "украинское правительство или не хочет, или не может защитить журналистов, особенно в критический момент истории, когда журналистам приходится рисковать".

Вместе с тем Саймон заверил, что CPJ не оставит это дело.

"Мы не остановимся. Нет разницы, сколько времени на это уйдет, но мы будем поднимать этот вопрос при каждом удобном случае. Я надеюсь, что всем людям, причастным к этому преступлению, или которые покрывают его, это не сойдет с рук. И однажды (возможно, это произойдет нескоро), они предстанут перед правосудием", - сказал Саймон.

Он также верит, что понесут наказание и заказчики убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.

Напомним:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. 
  • Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
  • Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.
  • В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
  • Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. 
  • В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
  • Через два с половиной года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
  • В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.
  • 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
  • Также Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.

Темы: Дело ШереметаПорошенкоубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: