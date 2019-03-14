Хищение оборонки: НАБУ говорит, что отстранило двух детективов
Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, которые упомянуты в расследовании "Bihus.info" о хищениях в "Укроборонпроме".
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
"Двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании Леси Ивановой, отстранили на время проведения служебного расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принял директор НАБУ Артем Сытник, учитывая общественный резонанс и после консультаций с членами Совета общественного контроля НАБУ и Управлением внутреннего контроля НАБУ.
"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами Bihus.info. Убежден, что в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов", - пояснил Сытник.
Он пообещал, что результаты служебного расследования передаст в ГБР и сообщит о них общественности.
Как сообщил Сытник в интервью BBC News Украина, речь идет об Олеге Борисенко и Дмитрии Литвиненко.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.