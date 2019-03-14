Хищение оборонки: НАБУ говорит, что отстранило двух детективов

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, которые упомянуты в расследовании "Bihus.info" о хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании Леси Ивановой, отстранили на время проведения служебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принял директор НАБУ Артем Сытник, учитывая общественный резонанс и после консультаций с членами Совета общественного контроля НАБУ и Управлением внутреннего контроля НАБУ.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами Bihus.info. Убежден, что в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов", - пояснил Сытник.

Он пообещал, что результаты служебного расследования передаст в ГБР и сообщит о них общественности.

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