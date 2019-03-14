Вымогателем взятки, которого разоблачило СБУ, оказался советник Авакова
4906 просмотров
Четверг, 14 марта 2019, 15:48
Служба безопасности Украины задержала водителя первого заместителя председателя ФСО "Динамо" Украины советника министра внутренних дел Виктора Коржа за вымогательство 30 тысяч долларов.
Об этом 14 марта Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.
"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.
Источники отметили, что сам советник сейчас в отпуске и находится за рубежом.
В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.
Дополняется...
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua