Служба безопасности Украины задержала водителя первого заместителя председателя ФСО "Динамо" Украины советника министра внутренних дел Виктора Коржа за вымогательство 30 тысяч долларов.

Об этом 14 марта Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.

Виктор Корж

Источники отметили, что сам советник сейчас в отпуске и находится за рубежом.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

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