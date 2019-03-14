Вымогателем взятки, которого разоблачило СБУ, оказался советник Авакова

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Четверг, 14 марта 2019, 15:48

Служба безопасности Украины задержала водителя первого заместителя председателя ФСО "Динамо" Украины советника министра внутренних дел Виктора Коржа за вымогательство 30 тысяч долларов.

Об этом 14 марта Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.

 
Виктор Корж

Источники отметили, что сам советник сейчас в отпуске и находится за рубежом.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Аваков СБУ взятка


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