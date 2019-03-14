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Вымогателем взятки, которого разоблачило СБУ, работал советником Авакова

Четверг, 14 марта 2019, 14:48

Выяснилось, что Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Об этом 14 марта Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.

 
Виктор Корж

Источники отметили, что сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

На сайте МВД отсутствует информация о Корже с конца 2017 года.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что Корж не является советником министра внутренних дел с 29 сентября 2018 года.

По его словам, Коржу не продлили действие полномочий, а его удостоверение было действительным до 29 сентября.

В то же время справка о том, что Корж больше не является советником Авакова, датированная 14 марта 2019 года.

 

14 марта в СБУ заявили, что разоблачили на вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства МВД.

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Напомним:

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее обвинил президента Петра Порошенко в подкупе избирателей накануне выборов 31 марта.
  • В марте между МВД и СБУ возникло недоразумение из-за подозрительного оборудования у офиса Зеленского.
  • Речь идет об оборудовании для прослушивания, которое принадлежало СБУ.
  • В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
  • Кроме того, после публикации журналистского расследования о причастности людей из окружения Порошенко - Олега и Игоря Гладковских (отец и сын) - до сделок в оборонной сфере, националисты, которых связывают с Аваковым, начали устраивать акции протеста на выступлениях Порошенко.
  • По данным УП, президент даже пробовал выйти на контакт с Аваковым, но тот не ответил.

Украинская правда

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Темы: АваковСБУвзятка
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