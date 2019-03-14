Выяснилось, что Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Об этом 14 марта Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.

Виктор Корж

Источники отметили, что сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

На сайте МВД отсутствует информация о Корже с конца 2017 года.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что Корж не является советником министра внутренних дел с 29 сентября 2018 года.

По его словам, Коржу не продлили действие полномочий, а его удостоверение было действительным до 29 сентября.

В то же время справка о том, что Корж больше не является советником Авакова, датированная 14 марта 2019 года.

14 марта в СБУ заявили, что разоблачили на вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства МВД.

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Напомним: