Вымогателем взятки, которого разоблачило СБУ, работал советником Авакова
Выяснилось, что Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.
Об этом 14 марта Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.
"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.
Источники отметили, что сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.
В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.
На сайте МВД отсутствует информация о Корже с конца 2017 года.
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что Корж не является советником министра внутренних дел с 29 сентября 2018 года.
По его словам, Коржу не продлили действие полномочий, а его удостоверение было действительным до 29 сентября.
В то же время справка о том, что Корж больше не является советником Авакова, датированная 14 марта 2019 года.
14 марта в СБУ заявили, что разоблачили на вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства МВД.
Читайте также: Игры патриотами: Как "Нацкорпус" и Аваков загоняют Порошенко
Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы
МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко
Напомним:
- Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее обвинил президента Петра Порошенко в подкупе избирателей накануне выборов 31 марта.
- В марте между МВД и СБУ возникло недоразумение из-за подозрительного оборудования у офиса Зеленского.
- Речь идет об оборудовании для прослушивания, которое принадлежало СБУ.
- В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
- Кроме того, после публикации журналистского расследования о причастности людей из окружения Порошенко - Олега и Игоря Гладковских (отец и сын) - до сделок в оборонной сфере, националисты, которых связывают с Аваковым, начали устраивать акции протеста на выступлениях Порошенко.
- По данным УП, президент даже пробовал выйти на контакт с Аваковым, но тот не ответил.