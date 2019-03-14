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Новости 14 марта: смерть сотрудника АП, увольнение главы внешней разведки

Четверг, 14 марта 2019, 20:00

Тело сотрудника администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта, Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко – новости, которые были актуальны 14 марта.

О смерти сотрудника АП

Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта в Шевченковском районе Киева.

По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.

У Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.

Об увольнениях и отстранениях

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, которые упомянуты в расследовании "Bihus.info" о хищениях в "Укроборонпроме".

Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

О ценах на газ

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает отказаться от регулируемых правительством цен на газ для населения.

Глава правления компании Андрей Коболев заявил, что цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая, установленная в постановлении о ПСО.

О других важных новостях

Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума о выходе страны из Евросоюза. Но проголосовала против проведения второго референдума о выходе страны из Евросоюза.

Украинская правда
Темы: разведкаМИДПорошенковыборы президента 2019газ
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