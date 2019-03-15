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ГБР проверит, скрывал ли Сытник коррупцию в Оборонпроме

Пятница, 15 марта 2019, 10:16

Государственное бюро расследований проверит возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает "Интерфакс-Украина".

Комментируя заявление руководителя САП Назара Холодницкого о том, что Сытник мог знать о сокрытии коррупции в ГК "Укроборонпром", Труба сказал:

"Мы будем исследовать все факты, и проверять все обстоятельства, о которых нам известно".

Он добавил, что у ГБР вопросы будут не только к детективам, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки.

"Юридическая оценка будет предоставляться действиям и руководителей структурных подразделений НАБУ, и руководству", - подытожил Труба.   

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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получаетконтрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволилГладковского из СНБО.
  • Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 12 марта в НАБУ заявили,что обвинения в пособничестве коррупционным схемам беспочвенны.
  • 14 марта в НАБУ сообщили, что отстранили от исполнения должностных обязанностей двух детективов – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко, которые упомянуты в расследовании "Bihus.info" о хищениях в "Укроборонпроме".
  • 15 марта руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допустил, что директор Бюро Артем Сытник знал об участии его подчиненных в незаконных схемах.

Темы: ГБРСытникУкроборонпром
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