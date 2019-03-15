ГБР проверит, скрывал ли Сытник коррупцию в Оборонпроме

Государственное бюро расследований проверит возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает "Интерфакс-Украина".

Комментируя заявление руководителя САП Назара Холодницкого о том, что Сытник мог знать о сокрытии коррупции в ГК "Укроборонпром", Труба сказал:

"Мы будем исследовать все факты, и проверять все обстоятельства, о которых нам известно".

Он добавил, что у ГБР вопросы будут не только к детективам, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки.

"Юридическая оценка будет предоставляться действиям и руководителей структурных подразделений НАБУ, и руководству", - подытожил Труба.

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