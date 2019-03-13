Оборонный скандал: обвинения в пособничестве коррупционным схемам беспочвенны - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что в последней части расследования BIHUS.INFO были допущены неточности и манипуляции, и отвергают обвинения в причастности бюро к покрытию сделок в "Укроборонпроме".

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном вечером 12 марта.

Подчеркивается, что боро не уполномочено давать справки о фиктивности предприятия и формировать или вести перечень / реестр компаний, которые являются фиктивными.

"Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг. государственный концерн "Укроборонпром" неоднократно обращался в НАБУ с просьбой предоставить информацию о компаниях-контрагентах. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которые спрашивал "Укроборонпром", - говорится в заявлении.

В НАБУ отметили, что ООО "Оптимумспецдеталь" упоминается в 4 письмах от НАБУ в "Укроборонпром".

Бюро подчеркивает, что в одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью.

"Вместе с тем приводятся конкретные, документально подтвержденные на тот момент факты. Эти данные собраны во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП" Харьковский бронетанковый завод" ("ХБТЗ") при поставке в течение 2014-2016 гг. запчастей и комплектующих к бронетанковой техники.

В антикорупционном бюро отметили, что в письме от 20.01.2017 сообщено о наличии противоправной деятельности 4 компаний на основании акта Государственной финансовой инспекции №08-20/13.

"Этим актом противоправная деятельность установлена ​​только в упомянутых в ответе компаний. Оснований относить к ним другие, в том числе ООО "Оптимумспецдеталь", о которых спрашивалось в запросе "Укроборонпрома", на время подписи письма не было", - заявили в ведомстве.

"Детективы НАБУ не оставили без внимания ООО "Оптимумспецдеталь". Об этом свидетельствуют письма, присланные Бюро в "Укроборонпром" позже. В них прямо указано на признаки возможной противоправной деятельности этой компании", - настаивают в бюро.

В НАБУ заявляют, что об этом говорилось в ответе ведомства на запрос журналистов BIHUS.INFO.

"Чтобы не быть голословными, мы предоставили копии этих писем журналистам. Для объективного представления информации их должны были продемонстрировать в эфире программы. Однако, к сожалению, журналисты для этих писем в сюжете места почему-то не нашли", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в НАБУ настаивают, что в переписке фигурантов журналистского расследования имя "Гиви" не может указывать на первого заместителя директора ведомства Гизо Углаву.

"В указанный период (21-31 января 2017) никаких писем относительно упомянутых компаний первый заместитель директора НАБУ не подписывал. Также в это время он не находился ни в командировке, ни в отпуске, как об этом упоминалось в журналистском расследовании", - подчеркнули в бюро.

Также в ведомстве опровергают утверждение журналистов, что "НАБУ ничего не делало в расследовании три года, дело лежало и пылилось".

В НАБУ заявляют, что в течение 2017-2019 годов детективы провели около 80 процессуальных и следственных действий в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП "Харьковский бронетанковый завод" при поставке в течение 2014-2016 гг. апчастей и комплектующих к бронетанковой техники.

"НАБУ не "отсиживалось", а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечены к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников.

С между ных: заместитель министра обороны, начальник бронетанкового управления ВСУ, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании "СпецТехноэкспорт", - отметили в ведомстве.

НАБУ также опровергает утверждение, что "агент Шевченко спонсирует оправдательные письма от НАБУ для различных фирм".

"НАБУ никогда и никому не выдавало никаких оправдательных писем. И, в отличие от других правоохранительных органов, не закрыло ни одного уголовного производства по установленным фактам коррупции в оборонной сфере.

Ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток и для нас подтвердить это законным путем - дело чести", - подчеркнули в бюро.

В НАБУ заверили, что будут всесторонне способствовать следователям ГБР в проведении начатого ими досудебного сллидства по фактам, которые обнародовали BIHUS.INFO.

Напомним: