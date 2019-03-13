Оборонный скандал: обвинения в пособничестве коррупционным схемам беспочвенны - НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что в последней части расследования BIHUS.INFO были допущены неточности и манипуляции, и отвергают обвинения в причастности бюро к покрытию сделок в "Укроборонпроме".
Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном вечером 12 марта.
Подчеркивается, что боро не уполномочено давать справки о фиктивности предприятия и формировать или вести перечень / реестр компаний, которые являются фиктивными.
"Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг. государственный концерн "Укроборонпром" неоднократно обращался в НАБУ с просьбой предоставить информацию о компаниях-контрагентах. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которые спрашивал "Укроборонпром", - говорится в заявлении.
В НАБУ отметили, что ООО "Оптимумспецдеталь" упоминается в 4 письмах от НАБУ в "Укроборонпром".
Бюро подчеркивает, что в одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью.
"Вместе с тем приводятся конкретные, документально подтвержденные на тот момент факты. Эти данные собраны во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП" Харьковский бронетанковый завод" ("ХБТЗ") при поставке в течение 2014-2016 гг. запчастей и комплектующих к бронетанковой техники.
В антикорупционном бюро отметили, что в письме от 20.01.2017 сообщено о наличии противоправной деятельности 4 компаний на основании акта Государственной финансовой инспекции №08-20/13.
"Этим актом противоправная деятельность установлена только в упомянутых в ответе компаний. Оснований относить к ним другие, в том числе ООО "Оптимумспецдеталь", о которых спрашивалось в запросе "Укроборонпрома", на время подписи письма не было", - заявили в ведомстве.
"Детективы НАБУ не оставили без внимания ООО "Оптимумспецдеталь". Об этом свидетельствуют письма, присланные Бюро в "Укроборонпром" позже. В них прямо указано на признаки возможной противоправной деятельности этой компании", - настаивают в бюро.
В НАБУ заявляют, что об этом говорилось в ответе ведомства на запрос журналистов BIHUS.INFO.
"Чтобы не быть голословными, мы предоставили копии этих писем журналистам. Для объективного представления информации их должны были продемонстрировать в эфире программы. Однако, к сожалению, журналисты для этих писем в сюжете места почему-то не нашли", - говорится в заявлении.
Кроме этого, в НАБУ настаивают, что в переписке фигурантов журналистского расследования имя "Гиви" не может указывать на первого заместителя директора ведомства Гизо Углаву.
"В указанный период (21-31 января 2017) никаких писем относительно упомянутых компаний первый заместитель директора НАБУ не подписывал. Также в это время он не находился ни в командировке, ни в отпуске, как об этом упоминалось в журналистском расследовании", - подчеркнули в бюро.
Также в ведомстве опровергают утверждение журналистов, что "НАБУ ничего не делало в расследовании три года, дело лежало и пылилось".
В НАБУ заявляют, что в течение 2017-2019 годов детективы провели около 80 процессуальных и следственных действий в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП "Харьковский бронетанковый завод" при поставке в течение 2014-2016 гг. апчастей и комплектующих к бронетанковой техники.
"НАБУ не "отсиживалось", а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечены к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников.
С между ных: заместитель министра обороны, начальник бронетанкового управления ВСУ, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании "СпецТехноэкспорт", - отметили в ведомстве.
НАБУ также опровергает утверждение, что "агент Шевченко спонсирует оправдательные письма от НАБУ для различных фирм".
"НАБУ никогда и никому не выдавало никаких оправдательных писем. И, в отличие от других правоохранительных органов, не закрыло ни одного уголовного производства по установленным фактам коррупции в оборонной сфере.
Ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток и для нас подтвердить это законным путем - дело чести", - подчеркнули в бюро.
В НАБУ заверили, что будут всесторонне способствовать следователям ГБР в проведении начатого ими досудебного сллидства по фактам, которые обнародовали BIHUS.INFO.
Напомним:
- 11 марта журналисты обнародовали очередную серию расследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились и даже закрывались за взятки.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.