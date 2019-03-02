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В Госдепе рассказали, когда катера Island прибудут в Украину

Суббота, 2 марта 2019, 05:46

Два американских военных катера, переданных Украине в сентябре в Балтиморе (США), прибудут в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент на брифинге, посвященном первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров", передает УНИАН.

По словам дипломата, после захвата Россией в плен 25 ноября 2018 года в Черном море 24 украинских военных моряков, понятно, "что ситуация безопасности в Черном море не обеспечена".

Поэтому, отметил Кент, США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии. Помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе "Си Бриз", регулярном присутствии в Черном море кораблей США.

Кроме того, он напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году", - сказал Кент.

Он добавил, что это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря. Дипломат также ответил на вопрос о позиции США по поводу оккупации Крыма.

"Наша позиция четкая и ясная: Крым – это Украина. Точка", - подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США.

Напоминаем:

  • В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украине.
  • Речь идет о 30-метровых катерах - Drummond и Cushing. Оба катера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

Темы: Черное морекораблиСША
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