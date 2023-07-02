Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Воскресенье, 2 июля 2023, 01:56
Оперативное командование "Юг" сообщило о штормовой погоде и ротации вражеских ракетоносителей в Черном море.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Враг осуществил ротацию ракетоносителей – надводный заменен на 2 подводных".
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Детали: Таким образом, суммарный залп "Калибров" остался на уровне 8.
Кроме того, в командовании отметили, что в Черном море держится штормовая погода.
Также отметили, что, с учетом определенной паузы в действиях врага внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено.
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