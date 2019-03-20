Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР зарегистрировало производство из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк

Среда, 20 марта 2019, 17:40
ГБР зарегистрировало производство из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Он напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.

"Ведомости по заявлению внесены не были, поэтому 4 января я подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР", - отметил адвокат.

28 февраля Печерский районный суд г. Киева вынес решение: удовлетворил жалобу Маси Найема на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом.

По словам адвоката, 12 марта он собственноручно передал решение Печерского суда с сопроводительным письмом (от 28 февраля, вых. №757 / 371/19-к) в ГБР, чтобы обеспечить выполнение решения суда.

"По состоянию на утро 19 марта производства зарегистрировано не было (нам дали такую ​​информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - рассказал Найем.

 
Маси Найем
 
Маси Найем

Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРЛуценконападение на Гандзюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ГБР
На Львовщине офицер учил солдата поведению кулаками, ему объявили подозрение
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Экс-глава крымской СБУ предстанет перед судом за госизмену
Последние новости
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
Все новости...
Реклама: