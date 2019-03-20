ГБР зарегистрировало производство из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк
Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
Он напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.
"Ведомости по заявлению внесены не были, поэтому 4 января я подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР", - отметил адвокат.
28 февраля Печерский районный суд г. Киева вынес решение: удовлетворил жалобу Маси Найема на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом.
По словам адвоката, 12 марта он собственноручно передал решение Печерского суда с сопроводительным письмом (от 28 февраля, вых. №757 / 371/19-к) в ГБР, чтобы обеспечить выполнение решения суда.
"По состоянию на утро 19 марта производства зарегистрировано не было (нам дали такую информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - рассказал Найем.
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Напомним:
- 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
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