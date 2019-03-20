ГБР зарегистрировало производство из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк

435 просмотров
Среда, 20 марта 2019, 18:40

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Он напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.

"Ведомости по заявлению внесены не были, поэтому 4 января я подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР", - отметил адвокат.

28 февраля Печерский районный суд г. Киева вынес решение: удовлетворил жалобу Маси Найема на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом.

По словам адвоката, 12 марта он собственноручно передал решение Печерского суда с сопроводительным письмом (от 28 февраля, вых. №757 / 371/19-к) в ГБР, чтобы обеспечить выполнение решения суда.

"По состоянию на утро 19 марта производства зарегистрировано не было (нам дали такую ​​информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - рассказал Найем.

 
Маси Найем
 
Маси Найем

Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР Луценко нападение на Гандзюк


powered by lun.ua
По теме
В Кривом Роге избили и забрали оружие полицейских. Инцидент хотели скрыть 20 марта 2019, 15:50
Стрелял и добивал ногами: В убийстве пограничника на Львовщине подозревают срочника 19 марта 2019, 14:01
ГБР проверит, скрывал ли Сытник коррупцию в Оборонпроме 15 марта 2019, 11:16
Все новости
Главные новости
Разворот на межбанке: гривня приостановила падение
ООС: Боевики усилили давление на Донбассе, ранили троих военных
Более 263 тысяч "евроблях" находятся в Украине, нарушая правила
Украина ввела новые санкции против российских агрессоров
Все новости
опрос

Будущая первая леди – кто она?

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

исследование

Человек не взрослеет в 18

Поиск по сайту
Архив
Весь архів