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Новости 20 марта: антироссийские санкции и проигрыш Липецкой фабрики Roshen в суде

Среда, 20 марта 2019, 20:00

Украина ввела персональные санкции против России, Коболев остается главой "Нафтогаза", а Липецкая фабрика Roshen проиграла суд в России — новости, которые были актуальны 20 марта.

Об антироссийских санкциях

Украина ввела санкции против 294 российских юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против страны.

О кандидатах в президенты

"Не говорят "нет", но и не говорят "да", — топовые кандидаты в президенты не подтвердили свое участие в дебатах на Общественном.

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О Коболеве

Кабмин принял решение о продлении контракта с правлением "Нафтогаза" и его главой Коболевым с требованием уменьшения зарплат на 50% с отменой премий.

О переименовании столицы Казахстана

Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы страны в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

О других важных новостях

Боевики самопровозглашенной "ЛНР" передали на подконтрольную Украине территорию 60 осужденных — некоторые из заключенных находились под стражей более 9 лет без доказательства их вины.

Липецкая кондитерская фабрика Roshen требовала признать незаконным решение о начислении ей более 280 млн рублей НДС, 26 млн пени и почти 50 млн штрафа — суд отказал.

Генпрокуратура сообщила о задержании "участника сети подкупа избирателей" с 2,5 млн грн наличными — Луценко говорит, он работал на "кандидата Ю".

Компания Apple показала новую версию наушников AirPods — они могут работать дольше, а их футляр имеет беспроводную зарядку.

Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира 2018 года — страна является последней в перечне европейских государств.

Украинская правда

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Темы: RoshenсудРосcиясанкцииНефтегаз
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