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Дело Гандзюк: активисты требуют, чтобы Порошенко уволил Гордеева

Понедельник, 4 марта 2019, 14:27

Инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" требуют, чтобы президент Петр Порошенко уволил с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева из-за его вероятной причастности к убийству активистки.

Об этом 4 марта сообщается на странице сообщества в Facebook.

"Увольняйте Гордеева с должности. Иначе вы, Петр Порошенко - один из тех, кто покрывает это страшное и резонансное убийство", - отметили активисты.

В частности, в соцсети активисты заявили, что поддерживают решение уволить Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В то же время, они утверждают, что Гордеев является одним из заказчиков убийства Гандзюк.

"Вам комфортно, что Гордеев, партиец Блока Петра Порошенко и ваш подчиненный в президентской вертикали, не просто допустил в области серию нападений, но и заказал то, которое закончилось смертью", - говорится в заметке активистов.

"Вы, правда, хотите дождаться официальных подозрений и обнародования новой шокирующей информации о заказчиках и навсегда остаться тем, кто покрывал до последнего херсонских нелюдей?", - отмечают в сообществе.

Обвинения о причастности к организации убийства активистки в адрес Гордееева и председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера выдвинул отец Гандзюк - Виктор.

Отец активистки назвал партию кандидата в президенты Юлии Тимошенко "Батькивщина", в состав которой входил Мангер, и партию Порошенко "партиями убийц".

Мангер после обвинений Гандзюка заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, а 9 февраля его исключили из партии и рекомендовали уйти из облсовета.

В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что у Гандзюк были конфликты с различными властными структурами и даже с Порошенко, но у президента позже опровергали.

Относительно Гордеева, то генпрокурор Юрий Луценко заверил, что доказательств его причастности к совершению преступления нет.

В то же время следствие проверяет на причастность к нападению заместителя Гордеева Евгения Рищука.

Напомним: 

  • За неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
  • 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левин (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкХерсонубийствоактивистыПорошенко
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