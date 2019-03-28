Новости 28 марта: незадекларированная вилла Зеленского, новые рейтинги, подкуп голосов

Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в Италии, уголовные дела о подкупе голосов избирателей перед президентскими выборами регистрировали относительно 4 кандидатов, больше всего по Петру Порошенко и Юлии Тимошенко – новости, которые были актуальны 28 марта.

О домах, которые забыли внести в декларацию

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский владеет незадекларированной 15-комнатной виллой в Италии.

"Согласно документам, полученным Слидством.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми", – отмечают расследователи.

Дом расположен в 600 метрах от моря – восемь минут пешком до пляжа. Фирма заплатила за него 3,8 миллиона евро.

В ответ, предвыборная команда Зеленского заявила, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.

О домах, которые чем-то забросали

Представители партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" забросали дом председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука файерами и петардами.

А в Херсоне активисты в поддержку инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" забросали петардами частный дом заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.

О рейтингах

Результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии свидетельствуют о том, что Владимира Зеленского готовы поддержать 28,5% тех, кто уже определился с выбором.

За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 18,8%, за лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,3%.

О других важных новостях

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уголовные дела о подкупе голосов избирателей перед президентскими выборами регистрировали относительно 4 кандидатов, больше всего относительно Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение Петру Порошенко за материал о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Суд приговорил к условному наказанию бывшего сотрудника Управления государственной охраны, который продавал личную информацию владельцев автомобилей. По данным следствия, покупателями были лица, причастные к организации так называемого Tinder-скандала с участием гражданского мужа Варченко, сотрудника Национальной полиции.