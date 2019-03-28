Нацкорпус забрасывал петардами дом Медведчука

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Четверг, 28 марта 2019, 09:45

Представители партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" забросали дом председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука файерами и петардами.

Об этом Национальный корпус сообщил в Facebook.

Националисты собрались у здания политика вечером 27 марта.  

 

"После визита в СБУ и передачи обращения Национальный Корпус посетил поместье Медведчука! Именно сейчас активисты Нацкопуса и Нацдружин находятся возле дома кума Путина", - говорится в сообщении. 

 

Националисты забросали дом петардами и фаерами, а на заборе оставили нецензурные надписи.

Как видно из видео в YouTube, под домом Медведчука было несколько десятков человек.

Они выкрикивали лозунги "Героям Украины слава! Врагам Украины смерть!".  

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.
  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перелет Бойко в Москву произошел с нарушением закона, поскольку в Украине запрещено прямое авиасообщение с РФ.
  • Премьер Владимир Гройсман дал поручение Госавиаслужбы, ГПСУ и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто позволил перелет кандидата в президенты, депутата Юрий Бойко в Москву на переговоры с главой российского правительства.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по факту вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство.

Украинская правда

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Темы: Национальные дружины националисты Медведчук


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