Нацкорпус забрасывал петардами дом Медведчука

Представители партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" забросали дом председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука файерами и петардами.

Об этом Национальный корпус сообщил в Facebook.

Националисты собрались у здания политика вечером 27 марта.

"После визита в СБУ и передачи обращения Национальный Корпус посетил поместье Медведчука! Именно сейчас активисты Нацкопуса и Нацдружин находятся возле дома кума Путина", - говорится в сообщении.

Националисты забросали дом петардами и фаерами, а на заборе оставили нецензурные надписи.

Как видно из видео в YouTube, под домом Медведчука было несколько десятков человек.

Они выкрикивали лозунги "Героям Украины слава! Врагам Украины смерть!".

Напомним: