Нацкорпус забрасывал петардами дом Медведчука
Представители партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" забросали дом председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука файерами и петардами.
Об этом Национальный корпус сообщил в Facebook.
Националисты собрались у здания политика вечером 27 марта.
"После визита в СБУ и передачи обращения Национальный Корпус посетил поместье Медведчука! Именно сейчас активисты Нацкопуса и Нацдружин находятся возле дома кума Путина", - говорится в сообщении.
Националисты забросали дом петардами и фаерами, а на заборе оставили нецензурные надписи.
Как видно из видео в YouTube, под домом Медведчука было несколько десятков человек.
Они выкрикивали лозунги "Героям Украины слава! Врагам Украины смерть!".
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.
- 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
- После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
- Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перелет Бойко в Москву произошел с нарушением закона, поскольку в Украине запрещено прямое авиасообщение с РФ.
- Премьер Владимир Гройсман дал поручение Госавиаслужбы, ГПСУ и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто позволил перелет кандидата в президенты, депутата Юрий Бойко в Москву на переговоры с главой российского правительства.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по факту вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство.
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