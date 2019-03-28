Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацкорпус забрасывал петардами дом Медведчука

Четверг, 28 марта 2019, 08:45
Нацкорпус забрасывал петардами дом Медведчука

Представители партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" забросали дом председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука файерами и петардами.

Об этом Национальный корпус сообщил в Facebook.

Националисты собрались у здания политика вечером 27 марта.  

 

"После визита в СБУ и передачи обращения Национальный Корпус посетил поместье Медведчука! Именно сейчас активисты Нацкопуса и Нацдружин находятся возле дома кума Путина", - говорится в сообщении. 

 

Националисты забросали дом петардами и фаерами, а на заборе оставили нецензурные надписи.

Как видно из видео в YouTube, под домом Медведчука было несколько десятков человек.

Они выкрикивали лозунги "Героям Украины слава! Врагам Украины смерть!".  

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.
  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перелет Бойко в Москву произошел с нарушением закона, поскольку в Украине запрещено прямое авиасообщение с РФ.
  • Премьер Владимир Гройсман дал поручение Госавиаслужбы, ГПСУ и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто позволил перелет кандидата в президенты, депутата Юрий Бойко в Москву на переговоры с главой российского правительства.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по факту вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Национальные дружинынационалистыМедведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Национальные дружины
Напавшим на горсовет в Жмеринке избрали меру пресечения
На суде по нападению на Жмеринский горсовет произошло столкновение, распылили газ
Нападавшим на Жмеринский горсовет объявили подозрение в хулиганстве
Последние новости
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
Все новости...
Реклама: